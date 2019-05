Europee 2019 | in Germania | comunque vada | ha già vinto la Rete

Elezioni Europee 2019 - i programmi dei partiti italiani : Le Elezioni europee si terranno tra il 23 e il 26 maggio per il rinnovo del Parlamento Europeo. I programmi presentati dai principali partiti italiani presentano ambiti ricorrenti, nonostante le attitudini dei singoli in materia possono essere opposte. Vediamo quindi cosa si prefiggono di fare il Partito Democratico, il Movimento Cinque Stelle, Forza Italia, la Lega, Fratelli d'Italia e +Europa in materia di economia, immigrazione e politiche ...

Elezioni Europee 2019 : le ultime news e la guida al voto : Le Elezioni europee si terranno il 26 maggio in Italia: i cittadini, in quella data, saranno chiamati a votare i membri del prossimo Parlamento europeo. Andiamo a vedere qual è la data e come si vota alle Elezioni europee, chi può votare, quando si vota negli altri Paesi, grazie a una guida breve e pratica per prepararsi al voto.Continua a leggere

Elezioni Europee 2019 : come e quando si vota in Italia : L’Italia vota domenica 26 maggio per le Elezioni Europee 2019. Può andare alle urne chi ha compiuto 18 anni entro il giorno del voto, quindi per la prima volta anche i nati nel nuovo millennio. È possibile votare per i candidati Italiani anche dall’estero, nei Paesi membri dell’UE. I cittadini Italiani residenti in un altro paese UE possono scegliere in alternativa di votare nel paese di residenza, con modalità che variano rispetto al voto in ...

Elezioni Europee 2019 - proiezioni e risultati : Le Elezioni europee del 26 maggio cambieranno davvero gli equilibri dell'Europarlamento? I risultati arriveranno dopo lo spoglio complessivo delle schede, ma subito dopo la chiusura delle urne sarà possibile avere un'idea della composizione del nuovo Parlamento Europeo: ecco tutti gli exit poll, le proiezioni e i risultati per circoscrizione.Continua a leggere

Europee 2019 e comunicazione : la campagna elettorale non parla di Europa - anzi. Ecco perché : A pochi giorni dalle Elezioni del 26 maggio sono solo i messaggi istituzionali a ricordarci che il voto riguarda il parlamento europeo. Di Europa, infatti, si è parlato pochissimo in questa campagna elettorale. Ho individuato tre motivi per cui Lega, M5S e Pd hanno preferito restare sui temi nazionali nella loro comunicazione in vista delle Europee. L'articolo Europee 2019 e comunicazione: la campagna elettorale non parla di Europa, anzi. Ecco ...

Elezioni Europee 2019 - Malta - Lettonia - Slovacchia/ Risultati in diretta : urne aperte : Elezioni Europee 2019, oggi si vota a Malta, nonché in Lettonia e in Slovacchia: i Risultati in diretta. urne aperte da questa mattina

Elezioni Europee 2019 - come si vota/ Scheda - circoscrizioni - preferenze candidati : come si vota alle Elezioni Europee 2019: facsimile Scheda elettorale, liste, seggi e preferenze candidati. Tutto sul voto del 26 maggio

Europee 2019/ Zingaretti : il mio piano per riportare l'Italia in Europa : Alla vigilia dele elezioni EUROPEE il segretario del Pd spiega il suo programma politico ed economico. "Dopo la crisi del governo M5s-Lega c'è solo il voto"

Europee 2019 : come - quando e dove si vota : Si vota col proporzionale. Ogni elettore può scegliere fino a tre nomi di candidati presenti in una stessa lista, rispettando però la rappresentanza di genere. I risultati dei Paesi che hanno già votato saranno diffusi dopo le 23 di domenica.

Elezioni Europee 2019 - anche in Irlanda gli exit poll premiano i partiti filo europei : In testa i moderati filo europeisti del premier Varakdar, forte ascesa dei Verdi, calano i nazionalisti del Sinn Fein

Elezioni Europee 2019 - i primi risultati : in Irlanda in testa i moderati europeisti : In Irlanda, sulla base dei primi exit poll delle Elezioni Europee, è testa a testa tra i partiti moderati. Leggermente avanti sembra esserci il Fine Gael del primo ministro Leo Varadkar, ma subito dietro troviamo il Fianna Fail. Exploit dei Verdi che arrivano fino al 9%, guadagnando oltre 7 punti percentuali.

Elezioni Europee 2019 - Zingaretti chiude campagna elettorale : “È ora di combattere - mobilitiamoci” : Il Pd e il suo segretario Nicola Zingaretti chiudono a Milano la campagna elettorale per le Elezioni europee di domenica, rivolgendo un appello a tutti gli elettori: "Il messaggio che lancio è mobilitiamoci tutti e tutte. È tornato il tempo di combattere per le nostre idee, di difendere e salvare l'Italia".

Exit poll Europee 2019 : Olanda e Gran Bretagna - chi vincerà e risultati parziali : Exit poll europee 2019: Olanda e Gran Bretagna, chi vincerà e risultati parziali Sono state Olanda e Gran Bretagna ad inaugurare le elezioni europee 2019 e ora le prime proiezioni del voto che arrivano da lì sembrano sconfessare le attese. In realtà dei veri Exit poll sono stati elaborati solo in Olanda. La Gran Bretagna ne ha vietato la diffusione fino a domenica sera, quando le operazioni di voto saranno concluse in tutta ...