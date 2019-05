Crollo di Comunione e Liberazione In Cattolica vince la lista sovranista

affaritaliani

(Di sabato 25 maggio 2019) Don Giussani non tira più. Per la prima volta da quando è dato agli studenti di eleggere i loro rappresentanti le liste collegate asono uscite sconfitte dalle elezioni accademiche in Università. Per un solo voto. Dopo cinquantun'anni di dominio ciellino, le elezioni dello scorso 14 e 15 maggio, tenutesi in contemporanea in tutte le sedi del prestigioso ateneo, hanno visto conquistare la maggioranza nell'organo più importante in ballo, il cda EDUCatt, al movimento studentesco "UNILAB “. Segui su affaritaliani.it

