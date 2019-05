Allianz | a Milano la Giornata dedicata alle famiglie dei dipendenti

Torna la grande boxe all’Allianz Cloud di Milano : Daniele Scardina difende il titolo internazionale IBF contro Alessandro Goddi : Il 28 giugno Torna la grande boxe all’Allianz Cloud (ex Palalido) di Milano: Daniele Scardina difende il titolo internazionale IBF in un derby tutto italiano contro Alessandro Goddi, Francesco Patera la corona europea dei pesi leggeri contro Paul Hyland Jr, in diretta su DAZN Venerdì 28 giugno alla storica Allianz Cloud (ex Palalido) in Piazzale Stuparich a Milano, con diretta su DAZN, Daniele Scardina difenderà il titolo internazionale ...