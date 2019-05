Salvini | Zaia è arrabbiato per la Pedemontana Io sono stufo dei no

blogo

(Di venerdì 24 maggio 2019) Il finale di campagna elettorale è più infuocato che mai e anche oggi i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo, leader rispettivamente del MoVimento 5 Stelle e della Lega, non hanno perso occasione per mandarsi delle frecciatine. Il ministro dell’Interno è apparso abbastanza nervoso per una questione ben precisa, quella dellaVeneta, opera al momento bloccata, per questo ha detto:"Ho sentito il governatore del Veneto,, è moltoper i rallentamenti sulla più grande opera pubblica al momento in costruzione, perché "su 34 comuni attraversati ci34 sindaci a favore: serve per viaggiare"Durante un comizio a Verbaniaha detto chiaramente:"Iodi quelli che dicono solo no, io vi chiedo un voto per il Sì, un Sì anche per l'autonomia"Il suo braccio destro, il vicesegretario della Lega e Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ...

