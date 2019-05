OnePlus 7 Pro fatto a pezzi in video da iFixit

Il teleobiettivo di OnePlus 7 Pro non ha uno zoom ottico 3x e l’azienda spiega perché : OnePlus 7 Pro viene pubblicizzato con un teleobiettivo capace di garantire uno zoom 3x ma pare che, in realtà, il risultato offerto sia più vicino a uno zoom 2,2x L'articolo Il teleobiettivo di OnePlus 7 Pro non ha uno zoom ottico 3x e l’azienda spiega perché proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera è arrivata su OnePlus 7 Pro : ecco come installarla : È già arrivata anche per OnePlus 7 Pro la Google Fotocamera per provare a vedere di che pasta è fatto il comparto di un top col software di mamma Google. ecco i link per il download e qualche suggerimento per installarla. L'articolo Google Fotocamera è arrivata su OnePlus 7 Pro: ecco come installarla proviene da TuttoAndroid.

Il Face Unlock su OnePlus 7 Pro c’è ancora - nonostante la fotocamera pop-up : Il Face Unlock, su OnePlus 7 Pro, che fine ha fatto? L'azienda lo ha abbandonato a causa della fotocamera pop-up? Niente affatto L'articolo Il Face Unlock su OnePlus 7 Pro c’è ancora, nonostante la fotocamera pop-up proviene da TuttoAndroid.

Più di qualche sbavatura nelle foto del OnePlus 7 Pro? Niente panico - soluzione aggiornamento imminente : La qualità delle foto scattate con il Oneplus 7 Pro è seriamente messa in dubbio dai primissimi acquirenti del top di gamma. La sua uscita commerciale nel nostro paese è partita solo ieri 21 maggio ma non mancano, soprattutto in Cina, i più fortunati clienti che hanno già messo le mani sul device, insomma coloro che hanno partecipato alla vendita flash dello smartphone il giorno stesso della sua presentazione. Proprio questi ultimi si dicono ...

Le capacità fotografiche di OnePlus 7 Pro miglioreranno nel tempo grazie a costanti aggiornamenti : OnePlus 7 Pro riceverà entro circa una settimana il primo di una serie di aggiornamenti che mirano a migliorare le capacità fotografica dello smartphone: questa volta tocca ad HDR e Nightscape 2.0. L'articolo Le capacità fotografiche di OnePlus 7 Pro miglioreranno nel tempo grazie a costanti aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

OnePlus conferma l’arrivo della Modalità Zen e del Registratore Schermo su OnePlus 5 - 5T - 6 e 6T con le prossime Open Beta : Con i prossimi aggiornamenti Open Beta anche OnePlus 5, 5T, 6 e 6T riceveranno la Modalità Zen e il Registratore Schermo. L'articolo OnePlus conferma l’arrivo della Modalità Zen e del Registratore Schermo su OnePlus 5, 5T, 6 e 6T con le prossime Open Beta proviene da TuttoAndroid.

Debutto OnePlus 7 Pro in Italia : modelli e prezzi ufficiali : La data del 21 maggio è di quelle da ricordare per quelli che hanno intenzione di portarsi a casa il OnePlus 7 Pro: i motivi sono addirittura due (il primo riguarda la disponibilità della beta 3 di Android Q, di cui vi abbiamo fornito i dettagli in questo articolo). La vera novità è un'altra, ovvero la disponibilità effettiva del top di gamma cinese in Europa, ivi compreso nel nostro Paese. Per adesso sono quattro le versioni che potrete ...

Dal 21 maggio la beta 3 Android Q per OnePlus 7 e 7 Pro (guida) ma tutti i rischi del caso : Da ooggi il OnePlus 7 Pro è acquistabile anche in talia (il OnePlus 7 standard poi lo sarà in giugno) e subito pronta per i primi possessori del device c'è la disponibilità della beta di Android Q. Al lancio della terza beta del sistema operativo di Mountain Views era già noto come le due ammiraglie avrebbero fatto parte del programma di sperimentazione: detto, fatto e senza alcun ritardo i due dispositivi possono beneficiare anche di ...

Al via le vendite di OnePlus 7 Pro in Europa - Italia compresa : Hanno preso il via da poco le vendite in tutta Europa, Italia compresa, di OnePlus 7 Pro, il nuovo top di gamma della compagnia cinese. L'articolo Al via le vendite di OnePlus 7 Pro in Europa, Italia compresa proviene da TuttoAndroid.

Il “vecchio” cavo Dash Charge ricarica OnePlus 7 Pro a 30 watt proprio come il nuovo - più costoso : I precedenti cavi piatti Dash Charge sono in grado di ricaricare un OnePlus 7 Pro a 30 watt, allo stesso modo dei più costosi cavi Warp Charge L'articolo Il “vecchio” cavo Dash Charge ricarica OnePlus 7 Pro a 30 watt proprio come il nuovo, più costoso proviene da TuttoAndroid.

Ed è subito beta : OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro ricevono la Developer Preview di Android Q (link) : OnePlus ha reso disponibile la Developer Preview di Android Q beta ai due componenti della famiglia OnePlus 7, onorando quanto promesso a Londra L'articolo Ed è subito beta: OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro ricevono la Developer Preview di Android Q (link) proviene da TuttoAndroid.

La Modalità Zen e il Registratore Schermo di OnePlus 7 Pro arrivano sugli altri smartphone OnePlus con Android 9 Pie : Grazie ad XDA è possibile installare la Modalità Zen e il Registratore Schermo di OnePlus 7 Pro anche sugli altri smartphone del produttore. L'articolo La Modalità Zen e il Registratore Schermo di OnePlus 7 Pro arrivano sugli altri smartphone OnePlus con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7T Pro 5G dovrebbe essere lanciato a livello globale : Allo stato attuale, OnePlus non ha alcuna fretta di lanciare uno smartphone 5G a livello globale e lo farà solo negli ultimi mesi del 2019 L'articolo OnePlus 7T Pro 5G dovrebbe essere lanciato a livello globale proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 Pro supera 1 milione di pre-ordini in cinque giorni in Cina e in alcuni mercati l’adattatore da 3 - 5 mm aumenta di prezzo : Dalla Cina arrivano buone notizie per OnePlus, il cui nuovo OnePlus 7 Pro è riuscito in pochi giorni a fare registrare numeri da capogiro L'articolo OnePlus 7 Pro supera 1 milione di pre-ordini in cinque giorni in Cina e in alcuni mercati l’adattatore da 3,5 mm aumenta di prezzo proviene da TuttoAndroid.