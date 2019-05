Imprenditore denuncia | arrestato a Palermo parente dei Graviano

ilfogliettone

(Di venerdì 24 maggio 2019) Un cognome pesante, ma che non ferma la ribellione di unche accusa l'uomo del 'pizzo', anche se si chiama. I carabinieri del Ros e del Comando provinciale dihanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Antonino, 40 anni, appartenente al nucleo familiare che costituisce lo storico gruppo mafioso egemone nel mandamento di Brancaccio, legato alle stragi. E' accusato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti del titolare di una impresa edile impegnata in lavori di ristrutturazione di un edificio nel quartiere.Il provvedimento restrittivo e' stato emesso dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. L'indagine e' scattata dopo lapresentata dal titolare della impresa., qualificandosi come soggetto di Brancaccio e intimando in alcune occasioni l'interruzione ...

