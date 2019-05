GF | litigio tra Francesca e Gennaro | ' Sei la prima che mi pugnala alle spalle'

Napoli - muore soffocato da pezzo di pizza La famiglia denuncia : “Ritardi nei soccorsi dovuti anche a un litigio tra i medici” : Un uomo è morto all’ospedale San Paolo di Napoli soffocato da un pezzo di pizza. La famiglia ha sporto denuncia, sostenendo che la morte sarebbe dovuta a presunti ritardi nei soccorsi, causati anche da un forte litigio scoppiato tra i medici. Il commissario straordinario della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva ha disposto un’inchiesta interna. La vicenda, riportata da Il Mattino, ha avuto inizio quando M.D.G., 54 anni, è arrivato al pronto ...

Tragedia alle porte di Roma : uomo uccide la moglie a seguito litigio : Roma – Omicidio a Cave, vicino Roma. Un uomo ha ucciso la moglie al culmine di una lite. Verso mezzogiorno, alcuni vicini hanno udito degli spari ed hanno chiamato i Carabinieri. Al loro arrivo, in un appartamento di un condomino in via delle Noci, i militari hanno trovato l’uomo ancora armato e la moglie priva di vita. Sul posto si attende l’arrivo del medico legale e del pm di turno della Procura di Tivoli. L'articolo ...

Cena finita male - maxi rissa al ristorante tra tre giovani donne - in litigio per lo stesso uomo : maxi rissa a una Cena. I Carabinieri della Stazione Roma Prati hanno arrestato tre donne sudamericane – due peruviane di 53 e 54 anni e una cittadina dell’Honduras di 38 anni – tutte incensurate e residenti a Roma, con l’accusa di rissa. Il parapiglia è scoppiato nel locale durante una Cena e il motivo del contendere sarebbe stato un uomo, attuale compagno di una ed ex di un’altra delle donne coinvolte nella ...

Il litigio in tv sui rom tra La Russa e Myrta Merlino : "Non mi piace il vostro ologramma in studio, con i rom scacciati dall'italiana arrabbiata e cattiva...". Ignazio La Russa, in collegamento audio-video con L'aria che tira, bacchetta Myrta Merlino, conduttrice della trasmissione di La7, per la scelta iconica.Il senatore di Fratelli d'Italia affonda così: "Va bene l'immagine dei rom che si sentono abbandonati ma non quella dell'italiana. Non è così, lì c'è una storia antica. Sono i poveri a subire ...

Tg1 - l’ad della Rai Salini : “La lite tra il direttore e il suo vice? Attendo l’inchiesta interna - ma Carboni non è litigioso” : La rissa tra il direttore del Tg1 Giuseppe Carboni e il suo vice Angelo Polimeno Bottai – raccontata oggi dal Fatto Quotidiano – finisce in commissione di Vigilanza Rai. Durante l’audizione dei vertici dell’azienda di viale Mazzini – il presidente Marcello Foa e l’ad Fabrizio Salini – il tema è stato introdotto dalla deputata di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè che ha sottolineato la ...

Juventus-Milan - litigio tra Cutrone e il vice di Allegri : ‘Ringhio’ non le manda a dire a Landucci : L’allenatore del Milan ha rivelato in conferenza stampa di aver litigato con il vice di Allegri alla fine del primo tempo Juventus-Milan ha lasciato una lunga scia di polemiche, relative soprattutto al rigore non concesso ai rossoneri per un fallo di mano di Alex Sandro su cross di Calhanoglu. Un episodio che ha scaldato gli animi non solo dei giocatori in campo, ma anche delle due panchine tra le quali sono volate parole ...

litigio a Made in sud : Fastidio strattona ElisabettaGregoraci e poi viene allontanato : Dietro le quinte di Made in sud, in occasione della messa in onda di lunedì scorso, è accaduto un Litigio davvero molto acceso. Dato che il programma aveva sforato di 8 minuti i limiti di tempo prestabiliti, la produzione dello show ha dovuto apportare dei tagli sulla scaletta. Tra le scenette ad essere tagliate c'è stata anche quella del comico Gino Fastidio. Nell'apprendere tale decisione, però, il destinatario del provvedimento è andato su ...

Anticipazioni Uomini e Donne classico : il litigio tra Angela e Giulia a rischio censura : Le Anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 1° aprile confermano i rapporti non certo ottimali tra le due troniste Giulia Cavaglià e Angela Nasti. Proprio com'era avvenuto nella prima parte della stagione, quando erano state Mara Fasone e Teresa Langella a lanciarsi accuse e a contendersi alcuni corteggiatori (in primis Andrea Dal Corso), anche in questa fase primaverile del Trono classico le due protagoniste non ...