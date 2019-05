Gab64P : RT @kidstu: #fontana (#lega): 'se avevo qualche problema la #comi (#forzaitalia) mi diceva di rivolgermi a #caianiello' - TelevideoRai101 : Fontana a Pm: 'Rivolgiti a Caianiello' - marinellafly12 : RT @kidstu: #fontana (#lega): 'se avevo qualche problema la #comi (#forzaitalia) mi diceva di rivolgermi a #caianiello' -

"Gioacchino, il presunto burattinaio della maxi inchiesta della Dda di Milano, "è coordinatore 'di fatto' di FI a Varese, e la stessa coordinatrice Lara Comi se avevo qualche problema mi diceva di rivolgermi a lui". Lo avrebbe detto il governatore lombardo Attilio, nell'interrogatorio del 13 maggio davanti ai pm di Milano che gli contestano un abuso d'ufficio per la nomina del suo ex socio di studio. "La proposta dinon l'ho neppure presa in considerazione, avevo già deciso", avrebbe spiegato.(Di venerdì 24 maggio 2019)