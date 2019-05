Davanti a Downing Street getta la spugna | May annuncia le dimissioni per il 7 giugno

ilfogliettone

(Di venerdì 24 maggio 2019) Non sono noti al pubblico gli exit poll delle elezioni europee nel Regno Unito, ma di fronte a quello che prevedibilmente è il crollo del partito conservatore, la prima ministra Theresa May hato le sueper il 7da leader del partito - e quindi da capo del governo poiché in UK è il leader del partito di maggioranza a guidare l'esecutivo.Un discorso commosso quello di May che dopo mesi di strenua, testarda resistenza anche contro il suo stesso partito hato la: "Ora mi è chiaro che è nell'interesse del paese che un nuovo primo ministro guidi lo sforzo (verso la Brexit). Annuncio che mi dimetterò dal leader del partito conservatore venerdì 7. Sono d'accordo con il partito che il processo per eleggere un nuovo leader dovrebbe cominciare nelle settimane successive. Ho informato la regina e continuerò a guidare il governo finché il processo ...

