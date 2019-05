Ballate per uomini e bestie di Vinicio Capossela è uno zoo itinerante di anime

optimaitalia

(Di venerdì 24 maggio 2019) "per" diè il secondo album che l'Italia merita dopo "La terra sotto i piedi" di Daniele Silvestri, perché le 14 canzoni dell'undicesima prova in studio del cantautore irpino sono una palestra per la mente e per i sensi. Se in Silvestri abbiamo ritrovato il cantautorato dell'amore, della denuncia sociale e dell'irriverenza, introviamo il piacere della trascendenza e dell'esegesi, l'accurata bibliografia dietro ogni brano e una geografia sonica sempre più ampia e rifinita.A tre anni da "Canzoni della Cupa" (2016), opera che celebrava l'Irpinia con i suoi racconti e le sue tradizioni, il cantastorie di Hannover ritorna con una certa dose di fiele, che non scade nel sentimento dell'odio - che Carmelo Bene diceva essere il più umanoide degli altri - bensì fermenta e ribolle tra filastrocche amare e novelle grottesche, diventando così ...

