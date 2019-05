Asti | si ribalta pulmino con a bordo pazienti oncologici | 5 feriti

Catalano vs cAstigliano - i ruoli si sono ribaltati : ora è la lingua di Barcellona la più forte : Pochi giorni fa l’ufficio legale della Generalitat ci ha notificato una memoria in risposta ad un atto di impugnazione di sanzioni amministrative di cui come avvocati ci eravamo occupati. L’unico argomento addotto dai legali del governo della Catalogna consisteva nella rimostranza per l’uso – nell’atto del ricorrente – della lingua spagnola, presentando quindi specifica istanza al Tribunale per ...