Traffico Roma del 23-05-2019 ore 09 | 30

(Di giovedì 23 maggio 2019) VIABILITÀGIOVEDÌ 23 MAGGIOORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CODE PER INCIDENTE SU VIA DI BRAVETTA ALTEZZA VIA SILVESTRI, CON RIPERCUSSIONI PER ILIN VIA CAMILLO SERAFINI E IN VIA DELLA CONSOLATA. ALTRO INCIDENTE CON CODE SU VIA DEL FORTE BRASCHI IN PROSSIMITÀ DI VIA MATTIA BATTISTINI. AL GIANICOLENSE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DI VALTELLINA FRA VIA DUCHESSA DI GALLIERA E VIA LUIGI RONZONI IN DIREZIONE DI VIA BERNARDINO RAMAZZINI. ALTRO INCIDENTE AL TUSCOLANO, IN VIA DI PORTA FURBA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEL MANDRIONE: INEVITABILI I RALLENTAMNTI IN DIREZIONE VIA TUSCOLANA. IN CENTRO PER UN VEICOLO IN FIAMME SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DI VIA SISTINA, FRA VIA FRANCESCO CRISPI E PIAZZA DELLA TRINITÀ DEI MONTI: CIRCOLAZIONE PENALIZZATA, QUINDI, SULLA STESSA VIA CRISPI E IN ...

