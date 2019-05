Se Zoë Kravitz si è sposata con Karl Glusman in segreto

Zoe Kravitz si è sposata - : Erika Pomella Secondo alcune indiscrezioni, Zoe Kravitz si sarebbe sposata in gran segreto con il compagno Karl Glusman Zoe Kravitz , la figlia del famoso cantante Lenny Kravitz , è convolata a giuste nozze. A darne notizia è UsWeekly che racconta di come l'attrice si sia sposata in segreto con il fidanzato Karl Glusman, attore visto nella pellicola Animali Notturni di Tom Ford presentato in occasione della Mostra Internazionale d'Arte ...

Zoe Kravitz si è sposata in segreto : E ci sarà un'altra cerimonia questa estate in Francia