Pavia | 15enne picchiato in classe da un bullo | ora rischia di perdere un occhio

(Di giovedì 23 maggio 2019) Un ragazzo di 15 annidiundopo essere stato aggredito a scuola, a, da un compagno di. E’ successo all’Istituto tecnico Cardano: l’aggressore ha sbattuto con violenza la testa della vittima sul banco. Trasportato al Policlinico San Matteo diilha avuto una prognosi di 20 giorni. E’ stato poi dimesso ma solo nei prossimi giorni si potrà sapere se potrà recuperare la vista dall’rimasto ferito. La notizia è stata riportata da La Provincia Pavese. I genitori deldovrebbero presentare oggi la denuncia ai carabinieri e parlano di “atti di bullismo e vessazioni” nei confronti del figlio che duravano ormai da mesi. Il dirigente dell’Itis Cardano, Giancarla Gatti Comini, ha annunciato però che nei prossimi giorni verrà convocato il consiglio diper esaminare questo grave episodio. Il ...

