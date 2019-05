LatinvsXXI : RT @AntonioDvx: ?? Napoli Migliaia di Musulmani radunati in Piazza Garibaldi Sindaco Luigi de Magistris #PD Colui che vuole i #portiapert… - TelevideoRai101 : Napoli,clandestini:arrestati poliziotti -

Operazione della procura dicontro l'immigrazione clandestina. Agli arresti 7 persone, fra cui un poliziotto in servizio presso l'ufficio immigrazione della questura die un altro agente in pensione. L'indagine ha preso avvio da una segnalazione per finanziamento al terrorismo Molte le perquisizioni. Nel mirino una associazione di cui facevano parteed extracomunitari,finalizzata a favorire l'immigrazione clandestina. Ad alcuni degli indagati viene contestato anche il reato di corruzione.(Di giovedì 23 maggio 2019)