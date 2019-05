Muore a 21 anni per un incidente sugli sci | i genitori ottengono l’autorizzazione a

Mette in bocca caricabatterie attaccato alla corrente - bimba di 2 anni Muore folgorata : La tragedia in casa dei nonni materni nello stato indiano dell'Uttar Pradesh dove la piccola trascorrendo alcuni giorni con la madre. Qualcuno ha dimenticato di spegnere il caricabatterie lasciandolo attaccato alla presa elettrica e la bimba, credendolo un gioco, lo ha infilato in bocca.

Foggia - nel bosco a tagliare la legna ma si ferisce con la motosega : Giuseppe Muore a 49 anni : Giuseppe Fiorilli, 49 anni, è morto dissanguato dopo essersi procurato una ferita sulla coscia destra con una motosega che stava usando per tagliare la legna in località Montauro, in un bosco a Volturara Appula, nel Foggiano. Indagini sono in corso: nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia per chiarire le cause del decesso.Continua a leggere

Prende un farmaco e sviene sul divano schiacciando il figliastro di 2 anni : il bimbo Muore : Il dramma si è consumato a Freedom, nella contea di Beaver nello Stato della Pennsylvania. Ty Lucente, un uomo di trentasette anni, sarebbe “caduto” sul piccolo Michael, il figlio di due anni della compagna. L’uomo avrebbe schiacciato il bambino dopo aver preso un farmaco per il dolore senza prescrizione medica.Continua a leggere

Regno Unito. Accende una lampada da tavolo : bimbo di 4 anni Muore folgorato : "Pensavo stesse giocando, poi mi sono messe a urlare" le parole di Charlotte, madre del piccolo Oliver, morto tragicamente nel dicembre 2017. La polizia del West Yorkshire ha stabilito che il piccolo sarebbe stato folgorato dopo aver toccato una lampada modificata.

USA. Dramma alla maratona : si accascia e Muore - aveva 22 anni : Taylor Ceepo, 22 anni, è collassata alla maratona di Cleveland, nello Stato dell'Ohio. Il giorno della gara le temperature erano elevatissime: la giovane non è stata la sola partecipante ricoverata in ospedale.

Bergamo - bimba di 9 anni Muore cadendo dal quarto piano : era da sola in camera : Una bambina di 9 anni è morta domenica pomeriggio cadendo dal quarto piano di una palazzina in via Enrico Fermi, a Zingonia di Verdellino, nel Bergamasco. L’incidente poco dopo le 15,30. Vani i soccorsi dei mezzi del 118 per la piccola di origine cinese: è morta sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, la bambina si trovava da sola in camera da letto e si è sporta dal parapetto, perdendo accidentalmente ...

Maicol non ce l'ha fatta - l'ex promessa dell'Inter Muore a 15 anni : Il giovane talento due anni fa aveva lasciato le giovanili dell'Inter per un brutto male. La sua storia aveva commosso i...

Bologna - incendio in appartamento - Muore una donna di 87 anni : La donna, di 87 anni, è morta asfissiata nella sua casa andata a fuoco per cause accidentali.Continua a leggere

Bergamo - tragedia a Verdellino : bimba cinese di 9 anni precipita dal quarto piano e Muore : Una terribile tragedia si è verificata ieri pomeriggio in provincia di Bergamo, precisamente a Verdellino, dove una piccola bimba di 9 anni è precipitata dal quarto piano della palazzina in cui abitava, ed è caduta rovinosamente sul marciapiede sottostante. Per lei i soccorsi sono stati inutili, la piccola creatura è morta sul colpo. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, la vittima, Yuqi Jin, di nazionalità cinese, stava facendo i ...

Violento scontro nella notte contro gli alberi : Marco Muore a 26 anni : Marco Somigli, un giovane di 26 anni, ha perso la vita sulla strada provinciale 88, a Reggello, in seguito alle gravissime lesioni riportate nello schianto della sua automobile contro alcuni alberi.Continua a leggere

Bergamo - bimba di nove anni Muore cadendo dal quarto piano : La piccola, di origine cinese, si sarebbe sporta troppo dalla finestra della sua abitazione a Zingonia di Verdellino

Cade dalla finestra al quarto piano : Muore bambina di 9 anni : È accaduto nel primo pomeriggio di domenica in una palazzina di via Enrico Fermi. Sembra che la piccola stesse giocando in camera da letto. Indagano i carabinieri

Bimba di 9 anni Muore cadendo dal quarto piano : Una bambina di 9 anni, di origine cinese, è morta oggi pomeriggio cadendo dal quarto piano di una palazzina di via Enrico Fermi, a Zingonia di Verdellino (Bergamo). Il dramma poco dopo le...

Bimba di 9 anni Muore cadendo da quarto piano : Una bambina di 9 anni, di origine cinese, e' morta oggi pomeriggio cadendo dal quarto piano di una palazzina di via Enrico Fermi, a Zingonia di Verdellino (Bergamo). Il dramma poco dopo le 15,30: vani i soccorsi per la piccola, caduta dal quarto piano della palazzina dove vive. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Treviglio e Zingonia che stanno ricostruendo l'accaduto.