Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019)si occupa della commercializzazione di prodotti di ogni genere. Ha aperto il suo primo punto venditano nel 1992, in particolare a Vicenza. Da quel momento in poi non ha mai smesso di espandersi, fino a raggiungere attualmente più di 600 filiali. Per gestire queste ultime, l'azienda inserisce giornalmente posizioni di lavoro nella sua pagina web dedicata alle carriere. I ruoli riti sono di vario tipo ma spicca la ridivendita edi. Dalla stessa pagina è inoltre possibile candidarsi online all'offerta che si ritiene idonea. Due figure spesso richieste dacontinua are personale, anche senza esperienza, da impiegare nelle sue sedi sparse sul territorio nazionale. Uno dei requisiti che accomuna le posizioni rite ultimamente è la disponibilità a lavorare part-time. Ad ogni modo, si possono considerare due ruoli ...

VKaporicci : Lidl cerca addetti vendite e operatori di filiale in tutta Italia - PuntoimpresaU : RT @CareerCenter_UD: 31/05 #JobBreakfast2019 con #impresa...@Lidl ambito della Grande Distribuzione Organizzata cerca #laureati area: scien… - iltirreno : ?? SPECIALE CERCA LAVORO A Livorno sbarca un marchio del beauty e Tigotà assume. Lidl cerca personale a Prato e Pisa… -