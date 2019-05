Israele, media: Netanyhau pensa a voto

stefy123t : RT @MarcoCSermoneta: Lontano dall'attenzione dei media, continua il #terrorismo ambientale palestinese da #Gaza. Oggi sei incendio nell'are… - EsterP8 : RT @MarcoCSermoneta: Lontano dall'attenzione dei media, continua il #terrorismo ambientale palestinese da #Gaza. Oggi sei incendio nell'are… - blanchaett : Due miei amici vogliono andare in israele anche loro e uno dei due ha la media più alta della mia....... well...... -

Non c'è intesa per il prossimo governo epotrebbe tornare al. Lo ha fatto capire,secondo i, il premier Benyamin Netanyahu in un incontro con i membri del Likud, il suo partito, svoltosi stasera a porte chiuse. La ragione risiede nel fatto che 'casa nostra'guidato dal leader nazionalista laico Avigdor Lieberman non intende rinunciare alle sue richieste di applicazione integrale della legge sulle nuove regole per la leva degli studenti ortodossi, avversata invece dai partiti religiosi.(Di giovedì 23 maggio 2019)