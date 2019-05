Incidente bus Siena, arrestato l’autista: si sarebbe distratto mentre guidava

(Di giovedì 23 maggio 2019) È statonella serata di mercoledì il 35enne di Castrovillari (Cosenza), conducente del bus che è finito in una scarpata sull'Autopalio. Nell'una donna di 40 anni è morta e 37 persone sono rimaste ferite. Per il conducente del bus le accuse sono di omicidio stradale e lesioni.è stato interrogato a lungo adalla Polstrada e dal magistrato di turno ed è stato subito sottoposto ad alcoltest, risultato negativo. Secondo quanto appreso il conducente del bus per una distrazione, sembra stesse facendo alcune manovre sulla plancia di comando del pullman, avrebbe perso il controllo del mezzo che poi ha provato inutilmente a riprendere.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...