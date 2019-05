In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Maggio | Toh | Lega senza programma Sintonia Pd-FI

In Edicola sul Fatto del 23 Maggio : ecco gli Eurodinosauri : Che belle liste Eurodinosauri. Verso Bruxelles capibastone, iper-riciclati e voltagabbana Non solo gli indagati e i condannati: i partiti candidano decine di vecchi politici da poltrona e “nuovi” cambia-casacche Alla faccia del rinnovamento di Tommaso Rodano Si lavicchia di Marco Travaglio Ogni tanto ci mettiamo nei panni degli studenti che assistono dalle tribune ai lavori parlamentari. E ci corrono i brividi nella schiena al pensiero del ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Maggio : Cei : “Votate tutti tranne Salvini”. Il leghista sconfitto pure dal Tar : “Lo Sprar a Riace non andava chiuso” : Fede e politica La Chiesa invita a votare e scaglia fulmini su Salvini Il capo dei vescovi – Bassetti, fedelissimo del Papa, fa un appello ai cattolici per avere più Italia – non quella dei porti chiusi – in Europa di Carlo Tecce Ancora tu di Marco Travaglio L’altra sera, facendo zapping, ci siamo imbattuti in uno di quei revival di archeologia televisiva, tipo Techetè, con vecchi guitti in bianco e nero di tanti anni fa. Così almeno ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Maggio : Conte sfida la Lega : “Sfiduciatemi ora”. Stop al dl Sicurezza : Le misure Decreto Sicurezza bis, Conte e il Colle frenano Salvini Stallo permanente. Nell’ultimo Consiglio dei ministri prima del voto sì pieno solo alle nomine: ”approvazione preliminare” per la legge contro le Ong di Carlo Di Foggia Gli imbucati di Marco Travaglio Vedendo Carlo Calenda che s’imbuca all’adunata milanese di Salvini e dei suoi eurocamerati e molesta capannelli di leghisti in piazza Duomo, ci è tornato in mente il vecchio ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Maggio : Il capo della Lega ripeteva a Giletti su La7 che nessuno sarebbe sceso a terra - il conduttore gli ha letto l’Ansa che diceva che il procuratore di Agrigento aveva ordinato il sequestro della nave Sea Watch 3 e lo sbarco dei migranti : Lampedusa Il pm fa sbarcare i migranti Il capo leghista smentito in tv Il procuratore Patronaggio sequestra la nave e consente ai 47 bloccati di scendere. L’ira del vicepremier che lo apprende in diretta di Alessandro Mantovani e Antonio Massari Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il complotto. “Caccia giudiziaria al leghista. Il ‘capitano’: ‘Siamo sotto attacco, vogliono impedirci di vincere’” (Libero, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Maggio : Umbria - la farsa Pd : finte le dimissioni dell’indagata Marini : IL reportage “Mi dimetto, ma non oggi”. La resistenza di Catiuscia Umbria – Il consiglio regionale ieri ha salvato la presidente indagata, che vota contro le sue dimissioni: “Decido io quando andarmene” di Antonello Caporale Le basi del mestiere di Marco Travaglio “Grande è la confusione sotto il cielo”, come diceva Mao Tse- Tung. E “mancano le basi del mestiere”, come diceva Mario Brega. A una settimana dalle elezioni europee, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Maggio : : Il dossier/1 Euroimbarazzanti: la lista elettorale più lunga è di chi ha guai con la Giustizia Verso il voto – Anche stavolta tra i candidati dei partiti spiccano 22 nomi tra indagati, imputati e condannati. La Lega ne ha 4, i meloniani 7, Forza Italia ben 9 (oltre a B.) di Tommaso Rodano I Legnanesi di Marco Travaglio C’era una volta la Lega Nord di Umberto Bossi, che sguainava lo spadone (duro anche quello) di Alberto da Giussano: ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Maggio : “Tutti i partiti sono attraversati da scandali e tutti fanno muro - tenendosi indagati e arrestati per corruzione” - dice il Cinquestelle : L’intervista – Luigi Di Maio “Se queste indagini salgono più in alto è un problema serio” Il vicepremier del M5S: “In caso di condanna Rixi dovrà lasciare” di Luca De Carolis Tafazzetti di Marco Travaglio Prima o poi bisognerà istituire il premio all’Elettore Ignoto. E non mi riferisco a quell’elettorato flottante, liquido, incostante, disincantato che passa da sinistra ai 5Stelle o addirittura alla Lega. Ma all’elettore fisso, ...

Sul nuovo 7 in Edicola c’è Beppe Grillo : «Sono come i primi due stadi dell’Apollo» E Salvini sbotta : «A pedate prenda qualcun altro» : L’ex capo, ora garante del Movimento 5 Stelle è tornato al suo mestiere, quello di attore. Sempre più rare le incursioni nel Palazzo. «Il mio ruolo è come quello dei componenti dei razzi: fornisci la spinta, l’energia, poi ti stacchi un po»

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Maggio : Il Popolo degli Striscioni. Prime indagini su chi li espone : L’opposizione dei balconi – Anti-leghisti La rivolta delle lenzuola dal Sud arriva a Milano Ormai rimuoverli (ieri altri episodi a Carpi e in Molise) è come svuotare il mare col cucchiaio: si moltiplicano Oggi l’attesa è a Napoli di G. Cal. Autococcodrilli di Marco Travaglio Quando defunge qualcuno importante e non lo fa all’improvviso, magari perché anziano o malato, i giornali tengono pronti gli articoli di “coccodrillo”, per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Maggio : Il “nuovo” Pd. Zingaretti vede il condannato andreottiano - che appoggia i dem : Alleanze L’ultimo acquisto dei dem: l’eterno ritorno di Pomicino L’incontro con Zingaretti – Il segretario vede l’ex ministro del Bilancio democristiano, che ha convinto i “suoi” a votare i democratici alle Europee di Vincenzo Iurillo I pomicioni di Marco Travaglio Lo so che non dovrei, ma è più forte di me: appena sento parlare di Paolo Cirino Pomicino non riesco a non pensare alla sua leggendaria tangente della Madonna. Sullo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Maggio : Cairo e i suoi media in campo : la nuova legge può bloccarlo : Editori puri Sui giornali di Cairo c’è tutto il Cairo minuto per minuto A proposito di tycoon… Il presidente di Rcs culla il sogno dell’ingresso in politica Su Gazzetta e Corriere di lui si parla spesso (e bene) di Tommaso Rodano Le idee in manette di Marco Travaglio Non so a voi, ma a me quest’arietta di censura mette i brividi alla schiena. Ci sono censure di serie A e di serie B, censure che tutti denunciano e censure censurate. O ...

In Edicola sul Fatto del 13 Maggio : M5S contro i conflitti d’interessi. FI spara - fuggi-fuggi di Lega e Pd : Di Maio: “Conflitto d’interessi da domani”. Lega e Dem in fuga Il M5S vuole calendarizzare la legge martedì alla Camera: “È nel contratto”. FI alza le barricate. Il capo leghista: “Non è una priorità”. Il Pd tace o parla di Casaleggio di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Nunzia vobis gaudium magnum. “I 5S stoppano la De Girolamo a Linea Verde Estate. Di Maio: ‘Cosa c’entra un’ex parlamentare con la tv pubblica?’” ...