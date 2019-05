Golf | Eurotour – Edoardo Molinari al comando del Made in Denmark

Golf - Eurotour – Primo titolo per Marcus Kinhult al Betfred British Masters : Paratore recupera e chiude 8° : Marcus Kinhult vince il Betfred British Masters:ottimo recupero di Renato Paratore che guadagna 29 posizioni e chiude ottavo Renato Paratore ha ottenuto un bell’ottavo posto con 278 (73 67 72 66, -10) colpi, rimontando 29 posizioni, nel Betfred British Masters (European Tour), disputato sul percorso dell’Hillside Golf Club (par 72) a Southport in Inghilterra, dove ha firmato il Primo titolo in carriera lo svedese Marcus Kinhult con 272 (65 ...

Golf - Eurotour – Kinhult aggancia in vetta Wallace nel Betfred British Masters : 22° Pavan : Kinhult aggancia in vetta Wallace nel Betfred British Masters: in rimonta Tommy Fleetwood. A metà classifica gli altri azzurri Andrea Pavan è salito dal 61° al 22° posto con 210 (71 71 68, -6) colpi nel terzo giro del Betfred British Masters (European Tour), che si conclude con la disputa del quarto sul percorso dell’Hillside Golf Club (par 72) a Southport in Inghilterra. In vetta alla graduatoria lo svedese Marcus Kinhult (202 – 65 ...

Golf - Eurotour – Matthew Jordan leadership e record al Betfred British Masters : Matthew Jordan conquista la leadership e firma il record del percorso nel Betfred British Masters: quarto Westwwod, decimo Fleetwood. Gagli 21°, buona classifica per Migliozzi e Pavan Lorenzo Gagli, 21° con 69 (-3) colpi, è l’italiano meglio classificato nel Betfred British Masters (European Tour), che si sta disputando sul percorso dell’Hillside Golf Club (par 72) a Southport in Inghilterra, dove ha preso il comando il 23enne neopro ...

Golf - a Eurotour 2 tornei per disabili : Questo è uno sport per tutti che crea anche grandi benefici alla salute. E' solo un punto di partenza, nei prossimi mesi sono certo potremo annunciare altre iniziative di questo tipo e valore.

Golf - Eurotour – Otto azzurri al British Masters : Eddie Pepperell difende il titolo : Tutto pronto per il British Masters. Otto gli azzurri in gara, pronti a strappare il titolo a Eddie Pepperell L’European Tour propone uno dei tornei di lunga tradizione nel calendario, il Betfred British Masters (9-12 maggio), che avrà luogo sul percorso dell’Hillside Golf Club a Southport in Inghilterra. Otto i giocatori italiani in gara: Edoardo Molinari, Lorenzo Gagli, Nino Bertasio, Guido Migliozzi, Renato Paratore, Andrea Pavan, ...

Golf - Eurotour – Benjamin Herbert prende il largo ad un giro dal termine del Volvo China Open : Benjamin Herbert al comando del Volvo China Open: il francese precede di tre colpi Mikko Korhonen e Jorge Campillo. Perde terreno Ashun Wu Il francese Benjamin Hebert, leader con 199 (67 68 64, -17) colpi, ha preso il largo a un giro dal termine del Volvo China Open (European Tour), dove Guido Milgiozzi è 52° con 212 (73 68 71, -4). Sul tracciato del Tradition at Wolong Valley (par 72) a Chengdu in Cina, il 32enne di Brive prova a ...