ilfogliettone

(Di giovedì 23 maggio 2019) Controllare dallo spazio un robot che si muove, riciclare l'anidride carbonica per ottenere nuovo ossigeno per gli astronauti, studiare microrganismi minatori per estrarre minerali su altri corpi celesti, trovare la dieta ideale per gli astronauti che devono affrontare lunghi viaggi: parlano di futuro gliche l'astronauta Luca Parmitano condurra'Stazione Spaziale Internazionale nella sua prossima. Presentati nel Centro dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) in Italia, l'Esrin, gli"vogliono aprire una nuova strada nell'esplorazione, verso la Luna e Marte", ha osservato il direttore generale dell'Esa, Jan Woerner.Anche i nuovientreranno a far parte degli oltre 250 condottistazione orbitale. Accanto a quelli pianificati dall'Esa ci sono i sei progettati dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e che comprendono ...

ilfogliettone : Esperimenti della missione Beyond per vivere meglio sulla Terra - - franciungaro : RT @krishnadeltoso: @franciungaro @PaoloFabrizio71 @androm @viciocort @CorinnaCora @chiru_daniela @paoloigna1 @IsabellaCeccari @francy_0207… - MatteoCiru : @gustatore @ric9dot Su Nzonzi sono d'accordo, ma iTurbe poteva essere un potenziale fenomeno, vorrei tanto sapere s… -