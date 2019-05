repubblica

(Di giovedì 23 maggio 2019) Sviluppato dell'Istitutodi Tecnologia (Iit), lo hanno presentato a Monteral alla International Conference onics and Automation. E' progettato per supportare l'uomo in scenari di emergenza, come incendi o terremoti

raspa90 : RT @rep_tecno: Ecco HyQReal, il robot italiano capace di trascinare un aereo - Mollo6D : RT @rep_tecno: Ecco HyQReal, il robot italiano capace di trascinare un aereo - sonia9mari : RT @rep_tecno: Ecco HyQReal, il robot italiano capace di trascinare un aereo -