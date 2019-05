Cori e applausi al funerale del padre di Deborah | Lorè | sei un grande

huffingtonpost

(Di giovedì 23 maggio 2019) Lunghie urla “Lorenzo sei un” hanno accompagnato l’uscita del feretro di Lorenzo Sciacquatori, ucciso dalla figlia domenica a Monterotondo per difendersi dall’ennesima aggressione, al termine del.Amici e parenti in lacrime, tra loro anche i fratelli della vittima, hanno aspettato che il carro funebre partisse al termine della messa. “Misericordioso è chi ha il cuoree il coraggio di perdonare davvero”, ha detto il parroco durante l’omelia in una chiesa piena.Leggi anche... "Per noi il futuro non c'era più, temevo mi uccidesse nel sonno. Studiavo per scappare da lui"è libera. Scarcerata la ragazza di Monterotondo: "Eccesso legittima difesa"

