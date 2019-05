Box auto a fuoco in via Gregorio XI | no feriti né intossicati

romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Roma – Incendio ieri sera alle 22.30 circa, a Roma, all’interno di un box condominiale seminterrato in viaXI 133. Le fiamme sarebbero partite per cause accidentali da un’che si trovava all’interno. Il rogo sviluppatosi e’ stato spento dai Vigili del. Sul posto anche i Carabinieri della stazione Madonna del Riposo. Evacuati temporaneamente gli appartamenti dei primi piani della palazzina, anche se a essere dichiarato inagibile e’ stato solo un locale che si trova proprio sopra il soffitto del box incendiato. Non risultano esserci. L'articolo Boxin viaXI: nonéproviene da RomaDailyNews.

