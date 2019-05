Vieni da Me | Marco Carta confessa alla Balivo | “Voglio un figlio”

dilei

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Si è raccontato, come non lo aveva mai fatto,, alle telecamere dida me, nella puntata andata in onda ieri 21 Maggio su Rai2. Il cantante ha festeggiato il suo 34esimo compleanno, anche con gli altri ospiti, ricevendo auguri e affetto da parte dei telespettatori, degli amici e dei familiari. Le sorprese, riservategli d, sono state tantissime: da una sorpresa di Emanuela Aureli, sua coach a Tale e Quale Show, agli auguri di suo fratello. Ed è stato proprio quest’ultimo che, approfittando di un messaggio speciale per il suo compleanno, durante la messa in onda ha chiesto al ragazzo “Quando ti sposi?”. La risposta del cantante non è tardata ad arrivare e, ai microfoni dida Me, hato che il pensiero del matrimonio è più vivido che mai nella sua testa. Non è un segreto, in fondo, che l’ex protagonista di Amici sia sentimentalmente impegnato. Il ...

agatarionalo1 : RT @caterinabalivo: Grazie @MARCOCARTA85 per aver festeggiato con tutti noi di @vienidameRai il tuo compleanno e a @stefanenkon per la bell… - caterinabalivo : Grazie @MARCOCARTA85 per aver festeggiato con tutti noi di @vienidameRai il tuo compleanno e a @stefanenkon per la… - CrazyraffyDe : @mengonimarco Marco vieni in Campania ja, 2date a Milano, Roma e nessuna in Campania -