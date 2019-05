Vai a consolare tua sorella | ma Fabrizia De André dice no al GF

ilgiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Luana Rosato Barbara d'Urso ha chiesto aDedi entrare per qualche giorno nella Casa del GF16 perlaFrancesca, ma lei ha rifiutato: "Devo stare con mio figlio" Barbara d’Urso ci ha provato a chiedere aDedi entrare per qualche giorno nella Casa del Grande Fratello per stare accanto allaFrancesca, ma lei ha scelto di rimanere a casa con il figlio che ha la priorità su tutto e tutti. Dopo la notizia del tradimento di Giorgio Tambellini, Francesca Deha vissuto momenti molto difficili tra le mura di Cinecittà. Per l’intera diretta non è riuscita a trattenere le lacrime e, concluso l’appuntamento in prima serata con il GF, ladiha continuato a piangere ininterrottamente. Il risveglio non è stato dei migliori e fino a ieri pomeriggio l’umore della ragazza sembrava essere pessimo. Proprio per questo ...

