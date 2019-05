Sicilia | sindacati contro piano Anas | ' serve modello specifico per isola' 2

Sicilia : sindacati - 'assessore rispetti impegni e convochi tavolo su ex sportellisti' : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - "L’assessore regionale alla Famiglia e al Lavoro della Regione Sicilia na Antonio Scavone rispetti gli impegni presi il 30 aprile scorso sulla vertenza degli ex sportellisti e ci convochi per definire i percorsi di accompagnamento alla pensione per quei lavoratori che n

Pensionati in Sicilia sul piede di guerra - sindacati in pressing sul Governo : In Sicilia, così come nel resto d'Italia, i Pensionati dei sindacati Cgil, Cisl e Uil preparano il campo per la mobilitazione e per dire un sonoro 'no' alle politiche del Governo nazionale riguardanti il welfare: prima tra tutte il taglio della rivalutazione delle pensioni che è stato uno degli argomenti trattati durante la riunione tenutasi a Palermo e che ha coinvolto le tre segreterie generali. Incontro tra sindacati Durante l’incontro, i ...