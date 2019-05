TelevideoRai101 : Redditi Trump non saranno divulgati - alinatede : Ma per favore! Ancora date credito a questo vecchio marpione della politica , che nemmeno ha voluto rendere pubblic… - andreafabris96 : RT @MediasetTgcom24: Usa, il Tesoro si rifiuta di fornire dichiarazione redditi di Trump #usa -

Le dichiarazioni delle tasse didevono essere date al Congresso a meno che il presidente non invochi il privilegio esecutivo. Lo rivela un documento legale dell'Internal revenue service, l'Agenzia delle entrate americana,pubblicato dal Washington Post. Secondo il documento l'amministrazioneha rifiutato di consegnare le dichiarazioni deisenza invocare il privilegio esecutivo.Per il segretario al Tesoro, Mnuchin, il Congresso non ne ha diritto perché non c'è alcun motivo giuridico dietro la richiesta.(Di mercoledì 22 maggio 2019)