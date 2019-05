LG X6 2019 entra nella lista di Android Enterprise | LM-X600IM fa visita a Geekbench

F1 - GP Monaco 2019 : Ferrari - il Mondiale è già un’utopia. Il dilemma di Maranello : insistere sulla SF90 o concentrarsi sul 2020? : E dopo la Catalogna è la volta di Montecarlo. Nel Principato, dove la prima corsa si disputò il 14 aprile del 1929 grazie allo spirito d’iniziativa di Antony Noghes (fondatore dello Automobile Club de Monaco) e la prima edizione valida per Mondiale di F1 vi fu il 21 maggio del 1950, sarà il sesto round della saga iridata e i precedenti capitoli hanno riservato ben poche soddisfazioni ai colori della Ferrari: 5-0 per la Mercedes e palla al ...

Grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè scaricata da Giorgio su Instagram : «Abbiamo sbagliato entrambi» : A poche ore dalla diretta della settimana puntata del Grande Fratello 2019, Giorgio Tambellini ha lasciato Francesca De André via Instagram: «Abbiamo sbagliate entrambi,...

Tennistavolo - Europei a squadre 2019 : le azzurre centrano la qualificazione - eliminati gli uomini : L’Italia del Tennistavolo gioisce a metà: la Nazionale femminile centra la qualificazione agli Europei a squadre, mentre non ce la fa la Nazionale maschile. Questo l’esito della seconda fase delle eliminatorie: occorreva arrivare tra le prime due negli ultimi concentramenti e le azzurre ce l’hanno fatta, al contrario degli uomini. In Serbia alle azzurre è bastato vincere all’esordio per 3-0 contro l’Estonia per fare ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi : Sea Watch entrata in Lampedusa - 19 maggio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Si trova ad un solo miglio di distanza la Sea Watch 3, nave di un'organizzazione non governativa, 19 maggio 2019,

Moto2 - GP Francia 2019 : risultati e classifica qualifiche. Jorge Navarro sfiora l’eliminazione e poi centra la seconda pole di fila - 7° Baldassarri : Prosegue lo strepitoso periodo di forma di Jorge Navarro, autore quest’oggi della seconda pole position consecutiva dopo l’exploit di Jerez de la Frontera al termine di una sessione di qualifica della Moto2 esaltante e al cardiopalma. L’iberico ha stampato il miglior tempo delle qualifiche del Gran Premio di Francia 2019 in sella alla Speed Up in condizioni di pista bagnata dopo essere riuscito a superare il taglio del Q1 per ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Francia 2019 : “Quello che porto a casa da Jerez è il gran passo - ora restiamo concentrati sul lavoro” : Fabio Quartararo arriva a Le Mans per il GP di Francia come principale osservato speciale a distanza di quindici giorni dalla qualifica del GP di Spagna che lo ha incoronato più giovane poleman della storia della classe regina. Il transalpino potrà dunque essere la nuova arma della Francia per cercare di conquistare la vittoria nell’appuntamento di casa, un fatto che non accade nella classe regina da sessantacinque anni (unico successo nel ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : martedì 14 maggio. Piove sul Centrale - sospesa Svitolina-Azarenka - si allunga l’attesa per Marco Cecchinato! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico, in Roma, godremo di un grande spettacolo e i giocatori nostrani vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per far vivere grandi emozioni al pubblico presente sugli spalti. Sul Centrale, nel terzo match, vedremo Matteo Berrettini esibirsi contro Alexander Zverev (n.5 del mondo). Un match ...

