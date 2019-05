Kurt Cobain | asta record per il suo gilet e il suo piatto di plastica

gqitalia

(Di mercoledì 22 maggio 2019) *A 25 anni dalla s*ua morte, il culto attorno arimane più vivo e fervido che mai. Prova ne è l'milionaria che qualche settimana fa è stata organizzata dalla casa d'aste Julien's Auctions che ha messo in vendita diversi oggetti dell'artista, tra cui ilcheindossava durante il suo ultimo servizio fotografico, per promuovere l'ultimo album dei Nirvana, In Utero, era il 1993. Ebbene l'indumento è stato venduto per 75.000 dollari. "Lo shooting doveva svolgersi a Central Park, New York, ma poichéera malato poche ore prima del servizio si era deciso di fare gli scatti nel seminterrato dell'hotel dove alloggiava il gruppo.è arrivato con tre ore di ritardo, e ha subito chiesto un secchio a causa della sua nausea", si legge in una nota della casa d'aste sul cardigan ...

