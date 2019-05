Incidente Siena | bus si ribalta e finisce in scarpata | morta 40enne | 37 turisti feriti di

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Un autobus con a bordo una sessantina distranieri, di vari Paesi dell’Est Europa, si èto questa mattina sull’Autopalio, la superstrada–Firenze, finendo in unae andando a sbattere contro gli alberi. L’è avvenuto nel tratto che collega Badesse a, in direzione sud. Il bilancio è di una donnae 37: la vittima,, sarebbe la guida russa che accompagnava il gruppo; dei 37, 33 sono lievi, rientrati in codice verde (19 sono stati trasportati al policlinico Santa Maria alle Scotte die 14 all’ospedale Altavaldelsa di Poggibonsi dell’Ausl Toscana sud est), mentre 4, in codice giallo, sono stati ricoverati a Le Scotte in gravi condizioni. Nessuno deiè in pericolo di vita. Una trentina di passeggeri non ha richiesto assistenza medica. Sul posto personale del 118, Anas, ...

