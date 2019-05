I Lib-dem guidano il fronte anti Brexit con aiuti esterni

Modem Libero con Vodafone : configurazione VoIP senza Station : Vodafone ha preferito mettersi in regola in riferimento alla delibera AGCOM n.348/18/CONS circa il Modem libero, avendo fino a poco tempo fa divulgato solo i parametri per la configurazione Internet di un apparato diverso da quello proprietario, che non aveva tenuto conto del servizio voce, usufruibile soltanto attraverso la Station. Come riportato da 'mondomobileweb.it', il gestore rosso ha preferito adeguarsi, ovviando anche a questo ...

A Bruxelles alleanza Lib-Dem contro l'Italia sovranista : alleanza Lib-Dem contro l’Italia dal governo populista, un Manfred Weber costretto nel ruolo di don Abbondio e un convitato di pietra: il candidato sovranista, che non c’è. Novanta minuti di dibattito tra i sei Spitzenkandidaten delle prossime europee, vale a dire i sei capolista dei partiti per il voto di maggio. Novanta minuti in Eurovisione, a meno di due settimane dal voto forse più decisivo della storia ...

Radio Radicale - protesta Pd al Senato. Stefano : “Frasi di Crimi incommentabili - attentato a democrazia e Libertà” : Bagarre in Aula al Senato durante l’ultimo intervento del senatore Pd, Dario Stefano, sul dl agricoltura. Il parlamentare dem stigmatizza prima l’assenza del ministro leghista Gian Marco Centinaio: “Il fatto che oggi non sia qui in Aula ma a fotografare le carpe in Giappone è la riprova di quanto sia poco o affatto interessato all’agricoltura, e ancor meno a quella pugliese”. Subito dopo si pronuncia sulle ...

Trump “sogna” la “democrazia ilLiberale” di Orban. Il premier ungherese alla Casa Bianca : Dopo essere stato snobbato per anni dall'amministrazione di Barack Obama, il primo ministro ungherese, il sovranista Viktor Orban, sara' ricevuto da Donald Trump alla Casa Bianca il prossimo 13 maggio. "Tutto quello che posso dire e che ci hanno invitati e che abbiamo accettato l'invito", ha risposto Orban incalzato sull'incontro con Trump durante la conferenza stampa con il ministro degli Interni italiano, Matteo Salvini, la scorsa settimana a ...

Salone Libro : democrazia - non dividiamoci : 16.52 "Il Salone del Libro è luogo di scambio,simbolo di democrazia e convivenza. Coinvolge centinaia di migliaia di persone,è un esempio virtuoso per tutto il Paese.Questa esperienza deve unirci,non dividerci".Così gli organizzatori della manifestazione sulle polemiche nate per la presenza dell'editore Altaforte, vicino a Casapound,motivo per cui alcuni editori,scrittori,Anpi non partecipano. Intanto Comune di Torino e Regione presentano un ...

Sarò al Salone del Libro per difendere la democrazia : Tutto vero. Vero che il clima politico-culturale sta cambiando, al punto che parole e idee di cui fino a poco tempo fa ci si vergognava oggi circolano ampiamente. Vero che la realtà quotidiana ci consegna uno stillicidio di episodi di odio e intolleranza.Vero che sta crescendo (come ha sostenuto Liliana Segre) una fascistizzazione del senso comune. Vero che il fascismo non richiede, per essere riconosciuto come tale, né una ...

Salone del Libro - rivolta contro l'editore di estrema destra - quando la censura diventa democratica : «No pasaran!». E anche: «Ora e sempre Resistenza!». Il Salone del libro di Torino, anche se il partigiano Johnny di Fenoglio non c'è più, diventa la...

Salone del Libro - rivolta contro l'editore di estrema destra - quando la censura diventa 'democratica' : Che un super-sapiente così non conosca Voltaire il quale diceva che 'la censura è la cosa più stupida del mondo'? Impossibile. Eppure di censura si tratta, a dispetto del principio per cui le idee ...

Bocciata proposta del Sabato Libero : 'scelta offensiva e antidemocratica' - pronte azioni legali : Dopo l'ennesimo schiaffo del Conislgio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo Orvieto-Baschi alla proposta della maggioranza dei genitori di istituire il "Sabato Libero" per tutte le calssi delle scuole ...

Diffidata la ministra della Salute : "Inadempiente sui diritti dei cittadini e la Libertà di scelta" : L'associazione Coscioni: "Non ha fatto il registro nazionale, finanziato e previsto per 9 mesi fa, che raccolga tutti i biotestamenti. Così non si rispetta il volere della gente sul fine vita". Oggi doveva essere trasmessa al Parlamento una relazione sull’attuazione della legge....

Libia - Tripoli accusa Parigi : sostiene Haftar - torni ai valori della democrazia : ... la compagnia petrolifera Noc ha lanciato l'allarme e chiesto 'l'immediata cessazione delle ostilità' che 'mettono in serio rischio le nostre attività, la produzione e l'economia nazionale'. La Noc, ...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : Ferrari e il solito film già visto. “Devastante” nelle prove Libere - demolita dalla Mercedes quando conta davvero : A Baku doveva andare in scena uno spettacolo nuovo, tutti si aspettavano lo show della rinascita, ci si attendeva una magia da parte della Ferrari dopo tre uscite estremamente deludenti e invece le qualifiche del GP Azerbaijan hanno espresso un verdetto insoddisfacente per le Rosse: terzo posto con Sebastian Vettel, Charles Leclerc schiantato contro un muro durante il Q2, due Mercedes in prima fila. Peggio di così non poteva andare, un risultato ...

Londra. Libdem in campo per fermare la Brexit : La Scozia chiede un nuovo referendum indipendentista in caso di Brexit. Gli unionisti irlandesi si battono per l’unificazione tra Irlanda

La Libera Accademia del Teatro torna sul palco con due spettacoli : La Libera Accademia del Teatro inaugura la stagione dei saggi. La storica scuola cittadina romperà il ghiaccio alle 18.00 di domenica 28 aprile, al Teatro "Mario Spina" di Castiglion Fiorentino, con ...