Gli sbarchi di cui non parla nessuno | decine di nuovi arrivi in Sardegna

Dl sicurezza : nella bozza fino a 50mila euro di sanzioni per Gli sbarchi e confisca navi : sanzioni fino a 50mila euro per comandante, armatore o proprietario della nave che faccia sbarcare migranti in territorio italiano. Ma anche confisca della nave in caso di reiterazione dello sbarco o se il numero degli stranieri sbarcati è superiore a 100. È quanto prevede l’ultima bozza del Dl sicurezza bis.La norma, contenuta all’articolo 12 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n.286, dopo il comma 6 inserisce ...

Sbarchi - Salvini taGlia Toninelli. Decreto sicurezza bis : sui porti deciderà il Viminale : L?ultima prova di forza di Matteo Salvini, in una maggioranza sempre più instabile, ha la forma di un Decreto e prevede l?attribuzione al Viminale dei poteri che, da sempre,...

Riprendono Gli sbarchi e i porti italiani tornano - di fatto - ad aprirsi : Riprendono le partenze di migranti dalla Libia e i porti italiani tornano, di fatto, ad aprirsi. Ma nel Mediterraneo si continua a morire, come nel naufragio al largo della Tunisia costato la vita ad una settantina di persone. Ad Augusta, intorno alle 12.30, è approdata nave "Stromboli" della Marina militare con i 36 migranti salvati ieri a 65 miglia dalle coste libiche dal pattugliatore "Cigala Fulgosi": "erano in imminente pericolo di vita", ...

Decreto sicurezza bis : multe a chi non rispetta Gli ordini sui soccorsi in mare 70 morti - 100 sbarchi a Lampedusa : Il testo prevede il trasferimento di poteri dal dicastero di Toninelli a quello di Salvini che potrà interdire la navigazione «qualora sussistano ragioni di ordine pubblico o sicurezza»

Il cancelliere Kurz : 'Diminuiti del 95% Gli sbarchi dei migranti in Europa dal 2015' : Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti i migranti e il debito pubblico, al giornale “La Stampa”, che hanno fatto rizzare i capelli sia a Salvini che a Di Maio. Per Kurz ci sono paesi “irresponsabili”, per quanto riguarda le politiche sul debito pubblico. Per chi, invece, “lascia passare migranti irregolari, per altre nazioni”, spetterebbero delle sanzioni. Dopo aver fatto riferimento all’Italia, che ...

Migranti - riprendono Gli sbarchi fantasma : riprendono gli sbarchi fantasma i n Sicilia. Due piccole barche di legno sono arrivate sulle coste dell'Agrigentino, nei pressi di Siculiana Marina. Trentacinque, all'incirca le persone a bordo ...

Migranti - riprendono Gli sbarchi fantasma in Sicilia : Due piccole imbarcarcazioni avvistate vicino ad Agrigento provenienti dalla Tunisia, una si è ribaltata: 35 profughi di cui una ventina si sarebbero già dileguati. Gli scafi trainati da una nave madre

Migranti - Salvini : 'Sbarchi quasi azzerati'. E rivede stima deGli irregolari : 'Sono 90 mila' : Secondo gli ultimi dati forniti oggi dal Viminale, gli arrivi sono diminuiti del 91%. 'Dopo anni di chiacchiere e porti aperti, la pacchia è finita', ribadisce il ministro dell'Interno

Gli sbarchi sono calati del 93%. Ma il M5s vuole riaprire i porti : La questione migranti si inserisce all"interno del clima che oramai appare da campagna elettorale vera e propria, in vista delle elezioni europee. Ed ancora una volta l"accoppiata gialloverde al governo appare su due fronti se non contrapposti, quanto meno distanti.Lo spunto viene dai dati elencati in conferenza stampa nelle scorse ore dal ministro dell"interno, Matteo Salvini. Se fino ad oggi il Viminale guidato dal segretario leghista può ...

Migranti - Salvini : "SuGli sbarchi decido io - non mi risulta irritazione vertici militari" : "Il ministro dell 'Interno è l'autorità nazionale di pubblica sicurezza e deve autorizzare lo sbarco . Ho tutta l'autorità di decidere. Il porto lo assegna il ministro dell'Interno , può piacere o no, ...

Libia - Trenta : "Pericolo che aumentino Gli sbarchi è reale" : "Il pericolo che possano aumentare gli sbarchi è reale ed esige una soluzione di ampio respiro regionale ed europeo". Così la ministra Elisabetta Trenta al question time in risposta al deputato di ...