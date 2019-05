Giorgetti ribadisce | Così non si può andare avanti

blogo

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Oggi il Presidente del Consiglio ha incontrato al Quirinale il Presidente Sergio Mattarella. Non si tratta di una convocazione ufficiale, ma sicuramente il Presidente della Repubblica ha voluto incontrare Giuseppe Conte per parlare dei temi d'attualità nell'agenda politica che stanno dividendo il Governo, su tutti il criticatissimo Decreto Sicurezza Bis, già censurato anche dalle Nazioni Unite.Il Premier sta vivendo probabilmente il momento più delicato della sua esperienza di Governo. Giancarlonei giorni scorsi l'ha definito "di parte", costringendolo a reagire con fermezza in difesa del proprio ruolo. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio oggi ha risposto in conferenza stampa alle domande dei giornalisti stranieri, ed anche in questa occasione ha ribadito pubblicamente le difficoltà che il Governo sta vivendo: "La mia riflessione - dice- è che se ...

