Facebook | Zuckerberg “a rischio” Brad Smith è pronto a sostituirlo

Facebook - Zuckerberg ricevuto da Macron : 0.00 Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto all'Eliseo il fondatore e amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, per discutere le proposte contro i contenuti che incitano all'odio nei social network. Zuckerberg si è detto "incoraggiato" e "ottimista sulla legislazione" che Parigi intende varare. I funzionari francesi hanno preparato un rapporto che propone la creazione di un'unità amministrativa indipendente in ogni ...

Secondo Chris Hughes - cofondatore di Facebook - Zuckerberg va fermato : Chris Hughes e Mark Zuckerberg nel 2005 (foto: John Green/Digital First Media Group/San Mateo County Times via Getty Images) Chris Hughes, cofondatore di Facebook ed ex compagno di stanza di Mark Zuckerberg ad Harvard, ha scritto in un lungo editoriale sul New York Times che la società Facebook Inc – che comprende anche Instagram e WhatsApp – dovrebbe essere scorporata (“it’s time to break up Facebook”, scrive l’informatico e ...

Il co-fondatore di Facebook : "Fermate Zuckerberg - ha troppo potere" : ... Chris Hughes, che in un lungo articolo scritto per il New York Times , prende le distanze dal suo amico, Mark Zuckerberg, con il quale ha condiviso la fondazione del social più famoso al mondo. ...

Facebook - il co-fondatore all'attacco : 'Zuckerberg ha troppo potere - la società va spacchettata' - : ... come accennato, Luxottica che potrebbero per questi device ricalcare il modello di business adottato da alcuni brand moda del mondo degli orologi come Emporio Armani che si sono lanciati nel mondo ...

Facebook. Future is private : l’impegno di Mark Zuckerberg : “Future is private”. Così Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha annunciato agli sviluppatori del social network il suo impegno. A

Facebook : Zuckerberg avvia restyling e punta sulla privacy - “il futuro è privato” : “Il futuro è privato“. E’ con questo leitmotiv che il Ceo di Facebook, Mark Zuckerberg ha aperto la conferenza annuale degli sviluppatori ‘F8’ a San José in California che dura due giorni. Il fondatore di Fb ha posto l’accento sulla necessità di costruire una piattaforma ‘social’ più incentrata sulla privacy e ha annunciato un ‘restyling’ del social media fondato nel 2004. ...

Facebook cambia look (e non sarà più blu). Zuckerberg : «La privacy è il futuro» : Le novità del social network dalla conferenza degli sviluppatori di San Jose: più privacy e un nuovo design

Facebook non sarà più blu : Zuckerberg svela nuovo look e funzioni : Il nuovo design è immediatamente disponibile su dispositivi iOS e Android nel mondo. La nuova versione da desktop arriverà nei mesi a venire

Facebook non sarà più blu : Zuckerberg svela nuovo look e funzioni : Il nuovo design è immediatamente disponibile su dispositivi iOS e Android nel mondo. La nuova versione da desktop arriverà nei mesi a venire

Ecco il «nuovo» Facebook : più privacy - meno blu. Zuckerberg : «Il futuro è privato» : Su tutte, la prima a balzare letteralmente all'occhio è il nuovo aspetto di Facebook , che perde l'iconica barra blu con cui si è presentato al mondo nel 2004. L'idea, con il nuovo design disponibile ...

La svolta di Zuckerberg : "Il futuro è nel privato". Cambia Facebook e Messenger : Angelo Scarano La quinta generazione di Facebook avrà un design semplificato e più pulito, dove il bianco è dominante sul colore d'origine, il blu "Il futuro è privato". Lo ha affermato Mark Zuckerbeg inaugurando la F8 2019, la conferenza annuale di Facebook dedicata agli sviluppatori. "So che non abbiamo la migliore reputazione sulla privacy, ma abbiamo iniziato un nuovo capitolo. E sono fiducioso perché abbiamo dimostrato di saper ...

Mark Zuckerberg : «Il futuro è privato». Facebook cambia look - e non è più blu - : Su tutte, la prima a balzare letteralmente all'occhio è il nuovo aspetto di Facebook , che perde l'iconica barra blu con cui si è presentato al mondo nel 2004. L'idea, con il nuovo design disponibile ...

Una modesta proposta per rendere Facebook più etico : le dimissioni di Zuckerberg : Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook (Getty Images) Che Facebook abbia bisogno di diventare qualcosa di diverso è evidente. Il social network fondato da Mark Zuckerberg da quasi due anni passa da una crisi di credibilità all’altra: dallo scandalo di Cambridge Analytica al furto di milioni di password lasciate in chiaro su server non ben protetti (adesso anche di Instagram). E poi le lotte interne, le manipolazioni da parte di potenze ...

Zuckerberg : Facebook - ora più regole : 1.47 "Capisco che qualsiasi regolamentazione potrebbe danneggiare la nostra attività ma penso sia necessario adottarle". Così Zuckerberg in un lungo post su Facebook annuncia alcuni cambiamenti che saranno apportati alla piattaforma "nei prossimi anni" venendo incontro a quelle "criticità" legate all'uso del suo social network e ai possibili impatti "politici e sociali" che potrebbe avere. "Risolvere questi problemi è più importante dei nostri ...