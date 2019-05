Brenno Placido | altezza | carriera e vita privata Chi è il figlio di Michele

termometropolitico

(Di mercoledì 22 maggio 2019). Chi è ildiL’attoredell’attoree dell’attrice Simonetta Stefanelli, è cresciuto in un clima artistico e culturale non indifferente. Il padre attore e regista è conosciuto a livello internazionale per aver ricoperto il ruolo del commissario di polizia Corrado Cattani nelle quattro stagioni de La piovra. Mentre la madre è celebre in tutto il mondo per aver interpretato, a soli 17 anni, Apollonia Vitelli – Corleone, moglie di Michael Corleone, ne Il padrino di Francis Ford Coppola. Per quanto riguarda, nato nel 1991, al momento è noto ai più per la fiction Tutti pazzi per amore nei panni di Emanuele Balestrieri. LEGGI ANCHE: Daniele Liotti: compagna,. Chi è in Duisburg – Linea di sangue LadiIl ...

AndreaAAmato : Brenno Placido: Dopo aver interpretato un giovane mafioso in Duisburg, mi piacerebbe tornare a un ruolo brillante - tvzoomitalia : Brenno Placido: Dopo aver interpretato un giovane mafioso in Duisburg, mi piacerebbe tornare a un ruolo brillante - SpettacoloMania : #Duisburg #lineadisangue domani sera su @RaiUno videointerviste a #DanieleLiotti @annaferzetti #BrennoPlacido e… -