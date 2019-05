A Firenze una polveriera | Andreini | ' Genoa in B se non scopre il punto debole della viola'

Bus si ribalta sulla Siena-Firenze : muore una donna - 37 feriti. FOTO : Bus si ribalta sulla Siena-Firenze: muore una donna, 37 feriti. FOTO L'incidente al settimo chilometro del raccordo autostradale Autopalio . La vittima sarebbe la guida turistica che accompagnava una comitiva di una sessantina di persone dell'Europa dell'est. Il mezzo ha sfondato il guardrail ed è finito in una ...

Bus turistico in una scarpata sulla Firenze-Siena : feriti incastrati tra le lamiere : Gravissimo incidente questa mattina sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Un autobus turistico si si è rovesciato in una scarpata. Secondo quanto...

La sicurezza è una necessità! Negoziante pestato e derubato da rom in pieno giorno a Firenze : I tre malviventi sono entrati in pieno giorno nella tabaccheria-ferramenta e dopo le botte contro la vittima, la cassa è stata svuotata. Il ministro Salvini commenta sottolineando che "La sicurezza è una necessità..." Costole rotte e frattura dell'osso sacro, il Negoziante ha ricevuto una prognosi di 40 giorni. E' successo in piazza Cavour a Barberino del Mugello. Vittima Massimo Castella, proprietario di una tabaccheria-ferramenta, nato a ...

Guida alle comunali di Firenze : Domenica il sindaco uscente del PD Dario Nardella affronta da favorito il candidato del centrodestra unito Ubaldo Bocci, mentre il M5S sembra fuori dai giochi

Firenze - allarmi a vuoto dal defibrillatore di Ponte Vecchio : tutta colpa di una caccia al tesoro : Da un po di tempo scattava in continuazione l'allarme sul defibrillatore installato al Ponte Vecchio. La scatola era finita in una caccia al tesoro virtuale per smartphone. Le indagini della polizia municipale fiorentina sono arrivate fino a Seattle.Continua a leggere

Firenze - Nardella (Pd) e Bundu (sinistra) disertano dibattito in una scuola perché c’è il candidato sindaco di Casapound : Doveva essere l’ultimo dibattito prima delle elezioni amministrative del 26 maggio per la conquista di Palazzo Vecchio. E invece no perché, dopo la polemica sulla presenza dell’editore Altaforte al Salone del Libro di Torino, il sindaco di Firenze Dario Nardella (Pd) e la candidata della sinistra Antonella Bundu hanno rinunciato facendo saltare il confronto. Il motivo? La presenza, davanti agli studenti dell’Istituto tecnico Marco Polo, del ...

Ubaldo Bocci : "A Firenze manca una visione - una prospettiva. Ecco cosa farò una volta eletto" : Serve un nuovo modo di occuparsi del sociale, mettendo al centro della politica le persone e facendo di tutto per farle stare insieme. Si prosegue raggiungendo le case popolari di via Canova, all' ...

Firenze - donatore di organi a 93 anni : il fegato dell’anziano salva una vita : Trapianto da record all'ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova, dove il donatore è un anziano di novantatre anni, deceduto per emorragia cerebrale dopo il ricovero in rianimazione. Il fegato dell'anziano è stato ritenuto idoneo per il trapianto e ha salvato un paziente di sessantacinque anni.

Firenze. Canapa - una storia incredibile : da Libraccio incontro con l’autore Matteo Gracis : Martedì 30 aprile 2019, dalle ore 18.00, alla Libreria IBS+Libraccio Firenze (via de’ Cerretani, 16r), si terrà la presentazione del