Zappia | “Il mercato tv è cambiato | servono regole uguali per tutti” 

lastampa

(Di martedì 21 maggio 2019) «Negli ultimi tre anni ildei contenuti video èforse più che negli ultimi trenta, ma molti guardano a questoancora con lo specchietto retrovisore. Mi riferisco in modo particolare ai modelli regolatori e legislativi che sembrano non essersi ancora accorti di questo straordinario mutamento in corso». È molto chiaro Andrea...

LaStampa : Il capo di Sky per l’Europa continentale: “I legislatori si adattino. - formatbiz : Andrea Zappia: in un momento d transizione sentiamo molto quello che abbiamo lasciato dietro. Il mondo de media è c… -