Raptus di gelosia | torna a casa completamente ubriaca e prende a pugni il compagno che

(Di martedì 21 maggio 2019) Lui dormiva e lei, rinta, ha fatto irruzione in camera e ha preso a schiaffi eil suo. Unimprovviso di violenza scatenato probabilmente dal troppo alcol ingerito dalla donna, una 40enne dell’Est Europa, durante la serata trascorsa nei locali del Garda, nel bresciano. Per sottrarsi alla furia della compagna, l’uomo, un 47enne italiano, ha dovuto chiedere aiuto ai carabinieri. Desenzano,e picchia ilLa chiamata al 112 è scattata nella notte tra martedì e mercoledì da un appartamento di via Concetto Marchesi a Desenzano: sul posto, oltre ai militari, è giunta anche un’ambulanza. All’arrivo dei carabinieri lei era già sparita, mentre il 47enne ha raccontato l’accaduto ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Desenzano per le cure del caso. Per lui nulla di grave: è stato dimesso poche ore ...