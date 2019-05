Qual è la situazione in Puglia con la Xylella

Taekwondo - Mondiali 2019 : la situazione delle Qualificazioni olimpiche ed i ranking aggiornati. Per l’Italia in corsa Vito Dell’Aquila : Domani inizieranno a Manchester i Mondiali 2019 di Taekwondo. Una rassegna iridata che vedrà in azione oltre 900 atleti provenienti da 150 paesi differenti e sarà un appuntamento fondamentale nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Infatti questo torneo è classificato come categoria G12 e metterà quindi a disposizione degli atleti moltissimi punti per il ranking olimpico, che metterà in palio 40 dei 120 posti disponibili. In ...