Procedimento di revoca dell’amministratore di condominio

(Di martedì 21 maggio 2019) Cassazione 18 marzo 2019 n 7623 sono liquidabili le spese processuali ex 'art. 91 cpc anche per ildidell'amministratore diex 1129 cc e 64 disp. att. cc, infatti, il principio di soccombenza si riferisca ad ogni processo, senza distinzioni di natura e di rito e il termine sentenza usato dall'art. 91 cpc deve essere inteso come provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni, chiude ilinnanzi al giudice che lo emette.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...