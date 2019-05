Nel database dell’FCC compaiono Huawei Nova 5i e la nuova Nest Cam Indoor

Nel database interno di Best Buy compaiono The Legend of Zelda : A Link to the Past - Metroid Prime Trilogy e Persona 5 per Switch : Il sistema interno di Best Buy ha elencato The Legend of Zelda: A Link to the Past, Metroid Prime Trilogy e Persona 5 per Switch, riporta Gematsu.Il noto insider Wario64 ha twittato le offerte relative a questi tre giochi ed è stato in grado di confermare che l'elenco si trova nel sistema CoreBlue di BestBuy.Wario64, infatti, dopo una prima rivelazione di Persona 5, ha pubblicato altri aggiornamenti che svelerebbero sia Metroid Prime Trilogy che ...