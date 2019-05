Morti due ricoverati nell' incendio di una clinica a Città Sant' Angelo

Pescara - incendio in clinica privata : due Morti : Angelo Scarano incendio nella clinica Villa Serena di Città Sant'Angelo (Pescara): morti due pazienti, un 51enne di Vasto (Chieti) e un 63enne di Roccamontepiano (Chieti) Un incendio è divampato nella tarda serata a Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara. Il rogo è scoppiato in una struttura del complesso sanitario privato Villa Serena e ha ucciso due pazienti. Sul posto ci sono numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco e del 118. Le ...

Migranti - Salvini : “Nel 2019 due corpi in mare - -90% Morti e dispersi”. Ma cita dati di 3 paesi e non i 400 cadaveri mai trovati : Matteo Salvini lo aveva già detto a marzo, durante una puntata di Porta a Porta, e lo ha ripetuto anche lunedì mattina ospite a Coffee Break su La7: “Grazie alla politica del rigore, dell’attenzione, dei porti chiusi noi abbiamo ridotto del 90% il numero dei morti e dei dispersi in mare. Nel 2019, i corpi senza vita recuperati nel Mediterraneo sono stati due a fronte dei mille degli anni precedenti”. Ma i numeri snocciolati dal ...

Modena - due giovani Morti in autostrada. Prima dello schianto il video su Facebook : "Andiamo ai 220" : “Stiamo andando a Rovigo, ragazzi, siamo solo ai 200... , fai vedere a quanto andiamo”. Sono le parole che si sentono in un video condiviso su Facebook da uno dei due giovani reggiani morti nella notte sull’A1 tra Modena Nord e Modena Sud, intorno all’una.I due si riprendono mentre sono in viaggio sull’autostrada, a quanto si capisce diretti a una festa techno. “C’è la strada pulita, si va... ...

Velivolo ultraleggero si schianta su una casa : due Morti : La tragedia nella serata di giovedì alla periferia di Caerano San Marco, nel Trevigiano. Un impatto violento che è costato la vita alle due persone che erano a bordo del Velivolo ultraleggero, due trevigiani entrambi appassionati di volo. L'aereo ha perso improvvisamente quota, precipitando in picchiata e schiantandosi su una parete della casa. Per loro inutili i soccorsi medici del 118 e dei vigili del fuoco, allertati dagli abitanti del ...

