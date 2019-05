Lo scontro sul decreto sicurezza Conte | criticità segnalate dal Colle

Lo scontro sul decreto sicurezzaConte : criticità segnalate dal Colle : Il vicepremier Salvini chiede chiarimenti. Il duello nella notte, poi la mediazione: rinvio anche delle misure per la famiglia

scontro sul Decreto sicurezza bis in Cdm - Conte : “Criticità espresse anche dal Colle” : Tensioni in Consiglio dei ministri sul Decreto sicurezza bis, che porterà probabilmente a un rinvio dell'approvazione del provvedimento. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha sollevato alcuni dubbi, sottolineando come "criticità" siano state espresse anche dal Colle. E Matteo Salvini replica: "Attendo di capire quali".Continua a leggere

Game of Thrones 8 - Rory McCann sullo scontro : 'Quello che sognavo per me e la Montagna' : La 8x05 ha visto la conclusione di molte storyline per Game of Thrones, ma l’unica che tutti concordano essersi conclusa in modo perfetto è stata quella di Sandor Clegane. Il Mastino è da sempre un personaggio secondario, ma è riuscito ad entrare nel cuore dei fan dello show e soprattutto dei libri di George R.R Martin. Gran parte del merito però va anche all’Interpretazione di Rory McCann, che ha anche lodato lo script dell’ottava stagione come ...

Incidente sulla Statale 106 - scontro fra auto : 6 feriti su statale catanzarese - anche 2 bimbi : Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta intorno alle 23.45 sull SS106 nel comune di Sellia Marina per il sinistro. Due le vetture coinvolte una Skoda Octavia ed una Kia Rio.Continua a leggere

Lo scontro si sposta sulle famiglie : “Lo staff del ministro Fontana nel corso del pre consiglio sta sabotando il decreto Famiglia portato da Luigi Di Maio e concordato con il Forum delle famiglie. Siamo sconcertati. La Lega pur di racimolare qualche consenso e fare titolo colpisce tutte le famiglie italiane”. Lo dichiarano fonti governative vicine al Movimento 5 Stelle

scontro tra due tir sull’autostrada A13 - due feriti e cinque chilometri di coda : due mezzi pesanti si sono messi di traverso sulla carreggiata, bloccandola completamente per ore e rendendo necessario il blocco della circolazione nel tratto interessato dall'incidente stradale. In autostrada di sono formate code di oltre cinque chilometri prima che il tratto interessato fosse parzialmente riaperto.

M5s cerca lo scontro con la Lega sulle nomine nella sanità : Il pretesto per litigare anche oggi è il sistema di nomine nella sanità. Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, risponde al telefono e sbotta: “Di Maio dice che non votiamo la loro proposta ma se neanche ne abbiamo parlato? Non sto dietro ai suoi tweet”.Il clima è questo. Il capo politico M5s questa mattina insieme al ministro della Salute Giulia Grillo ha annunciato una norma secondo cui i ...

Serie B : scontro Lega B-FIGC sui play out - da Palermo accuse sul conflitto d'interesse : In Serie B, siamo al caos totale tra ricorsi, accuse, comunicati e pesanti illazioni, dopo la decisione del Tribunale Federale di retrocedere il Palermo in Serie C e l'altrettanto discutibile decisione del Consiglio di Lega di Serie B di non far disputare i play out. I quotidiani sportivi nazionali di oggi 15 maggio dedicano ampio spazio alle vicende della Serie cadetta, il Corriere dello Sport pubblica uno spazio al presidente della Lega Balata ...

Putin aspetta l’invito di Trump. Con Pompeo scontro sul Medio Oriente : Prove di dialogo tra Russia e Stati Uniti. Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo e il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov si sono incontrati ieri a Sochi per discutere delle più urgenti questioni della politica mondiale. I colloqui sono proseguiti in serata con Vladimir Putin. Ma nonostante i sorrisi e le promesse di migliorare significativa...

scontro Di Maio-Salvini sul 3% - scoppia “caso vertice”. E lo spread supera 280 : Nuovo giorno nuove tensioni tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. In un botta e risposta a distanza che ormai e' diventato un appuntamento quotidiano, i due vicepremier se le 'suonano' sul tetto del 3%, che per Salvini puo' essere superato senza problemi, mentre Di Maio innalza un muro e avverte sul rischio spread. "E' un dovere superare i vincoli europei, non solo il 3% di rapporto deficit Pil ma anche infrangere il 130-140% di debito", e' la ...

M5s-Lega - scontro sullo spread : “così non si va avanti” : Il fantasma dello spread agita le acque del governo a tinte giallo-verdi. Potrebbe esserci un serio momento di riflessioni. Questo a detta di… Giancarlo Giorgetti direttamente dal salotto di “Porta a Porta”. Il sottosegretario sottolinea lo stato di litigiosità: che se dovesse proseguire oltre il 26 maggio potrebbe diventare insostenibile. Il punto, anzi la parola magica, è lo spread: schizzato da 276 a 280 punti. Un rialzo ...

Verona - scontro sul "bad boy" della danza Polunin all'Arena : "E' omofobo". Gli organizzatori : "E' il più bravo" : Il ballerino che si è tatuato Putin sul petto sarà Romeo nella prima mondiale dell'opera di Shakespeare. Protestano i circoli gay della città. Il precedente di marzo quando la città ospitò il congresso mondiale della famiglia con l'appoggio di teorie anti gay e anti gender

Guerra commerciale - la verità sullo scontro Usa-Cina : ... che ha innalzato l'allerta in tutto il mondo e ha contribuito a frenare l' economia globale . Questa sfrenata corsa al dominio hi-tech è ancora in corso e assomiglia sempre più a una vera e propria ...

scontro aperto nel governo. Battuto su Siri Salvini spinge sulla lotta alle droghe leggere : La nuova crociata lanciata a Pesaro da Matteo Salvini è contro i negozi di cannabis light: "da oggi comincia una guerra via per via, negozio per negozio, quartiere per quartiere, città per città" ...