Juventus | operazione perfettamente riuscita per Cancelo | la nota del club e i tempi di

(Di martedì 21 maggio 2019) L’esterno portoghese ha ridotto chirurgicamente la frattura alle ossa nasali riportata nel match con l’Atalanta L’di riduzione della frattura alle ossa nasali è, Joaodunque potrà riprendere l’attività entro pochi giorni. Buone notizie per Allegri in vista dell’ultimo match di campionato contro la Sampdoria, in programma domenica alle ore 18. Questa laufficiale delbianconero: ‘Joaoè stato oggi sottoposto ad un intervento, ad opera del Dott. L. Tubino, di riduzione della frattura delle ossa nasali riportata nella gara con l’Atalanta di domenica sera. L’intervento èriuscito e il portoghese potrà riprendere l’attività dopo un breve periodo di convalescenza’.L'articoloper: ladele idi ...

