JUST CAUSE 4 si espande con LOS DEMONIOS

gamerbrain

(Di martedì 21 maggio 2019) Preparati a combattere contro forze demoniache antichissime in “Los”, il nuovissimo DLC di4, che uscirà il 3 luglio 2019 su XBOX ONE, PlayStation 4 e PC (Windows). Mentre Rico e Javi esplorano un tempio appena scoperto al largo della costa di Solís, un archeologo che lavora per la Mano Nera, libera inaspettatamente una forza demoniaca antica dalla sua prigionia. Un’infestazione parassitaria si diffonde in tutta l’isola, terrorizzando i suoi abitanti e attaccando le truppe della Mano Nera che trova lungo il cammino. Rico dovrà quindi affrontare un nuovo tipo di minaccia e cercare un modo per far tornare i demoni da dove sono venuti prima che sia troppo tardi per l’isola! Scopri un’esperienza sandbox inedita con Los, quando orde demoniache, viticci pulsanti e nuvole di spore infestano le città e ...

PS3zone_IT : Annunciata la data d'uscita per il DLC Los Demonios di Just Cause 4! - ProjectXboxIT : Annunciato Just Cause 4: Los Demonios, il nuovo DLC del gioco - giochiscontati : Altre offerte con alcuni prezzi al minimo storico #JustCause3 #Borderlands #EuroTruckSimulator2 #Batman #F12018… -