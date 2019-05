Inter | il futuro di Icardi un' incognita | l' attaccante vorrebbe parlare con Steven Zhang

Napoli-Inter - Corbo : “Due chiavi tattiche dietro il successo. Koulibaly e Insigne - due messaggi per il futuro” : Napoli-Inter, Antonio Corbo commenta la vittoria degli azzurri nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: Napoli-Inter, l’editoriale di Corbo. “Parlano le panchine. Napoli e Inter vi scaricano oltre 150 milioni lasciando fuori i due attaccanti più chiacchierati, uomini di intatto valore per il mercato, ma nomi che richiamano crisi e polemiche. La penultima offre loro un’opportunità nella ripresa, quando ...

Spalletti ed il futuro di Icardi all’Inter : “ecco cosa penso succederà” : Spalletti ha parlato del futuro di Mauro Icardi in conferenza stampa, forse una delle ultime da tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha parlato oggi in conferenza stampa, una delle ultime probabilmente da allenatore dell’Inter. “Dobbiamo risalire sul pullman della Champions League. Tutti i milioni di tifosi che ci sono se lo meritano, hanno fatto vedere di avere grande attaccamento a questi colori in questi anni“, ha ...

Inter - Icardi annuncia il suo futuro : “Voglio rimanere” : Inter, Icardi annuncia il suo futuro: “Voglio rimanere” futuro Icardi Inter| E’ la giornata degli annunci, dopo Allegri anche Mauro Icardi esce allo scoperto ed “annuncia” il proprio futuro. L’attaccante dell’Inter, dopo le continue voci che lo danno lontano dall’Inter ha invece ribadito, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, di voler restare in nerazzurro anche nella prossima ...

Calciomercato Inter - svolta Icardi : il calciatore annuncia il suo futuro via social : Calciomercato Inter, Mauro Icardi ha pensato di chiarire la querelle legata al suo futuro su Instagram con un lungo post Mauro Icardi ha tranquillizzato i tifosi dell’Inter attraverso Instagram. Il calciatore argentino non lascerà il club nerazzurro dopo gli screzi con Spalletti, a farlo sarà molto probabilmente l’allenatore. Un lungo messaggio nelle Instagram Stories per chiarire le ultime voci di mercato, quello scritto oggi ...

Ajax - Ten Hag sul futuro : “l’Interesse di grandi club fa piacere ma…” : “Essere accostato a club come Barcellona, Bayern e Chelsea fa piacere ma sono sotto contratto e sto benissimo qui, per cui non e’ un problema che mi pongo”. Sono le dichiarazioni di Erik Ten Hag sulle voci che lo vorrebbero su una panchina diversa da quella dell’Ajax nella prossima stagione. La stagione dell’Ajax è stata veramente incredibile, oggi sarà il giorno della festa per la vittoria del campionato ...

Genoa : in dubbio il futuro di Perinetti - pronta mini rivoluzione Interna sia in A che in B : Se sarà ancora in Serie A il futuro del Genoa si scoprirà forse già nell'arco di questo week end, quando la squadra di Prandelli ospiterà in casa il Cagliari e l'Empoli andrà in scena al Castellani col Torino. Un dettaglio non da poco la categoria, ma che indipendentemente da questa non dovrebbe impedire l'ennesima mini-rivoluzione interna per invertire una tendenza pericolosa. Stagione fallimentare per il Genoa Qualunque sia il verdetto di fine ...

Inter – Spalletti non ci sta : “le voci sul mio futuro? Non ci spostano dal nostro obiettivo” : Luciano Spalletti senza peli sulla lingua in conferenza stampa: le parole del tecnico nerazzurro sul suo futuro all’Inter “Se giornali così importanti scrivono da mesi che non sarò più su questa panchina è perché avranno i loro motivi. Ma non ci sposta un millimetro dal tentativo di raggiungere il massimo dei nostri obiettivi“. Lo dice il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida casalinga con ...

Agente Rakitic : 'Felice al Barcellona. Inter? Non so quale sarà il suo futuro' : Il Barca è uno più grandi club del mondo, Ivan è felice di farne parte'. SUL FUTURO E SULL'INTER - 'quale sarà il suo futuro, però, non posso saperlo, stiamo pur sempre parlando di calcio. Ma oggi la ...

Inter - colpo in attacco? Prima il futuro di Icardi : L'attaccante argentino ha una clausola da 110 milioni di euro, ma secondo la Gazzetta dello Sport basterà un'offerta da 70/80 per far dire sì alla cessione ai nerazzurri. Solo dopo l'addio partirà l'...

Futuro Conte - Juve o Inter? Ora il mistero si infittisce : il nuovo retroscena : Futuro Conte ancora da decidere, ma è chiaro e palese che si starebbero concretizzando due correnti di pensiero. La prima rivelata dai colleghi di “SportMediaset”, la quale avvicina in maniera totale Antonio Conte alla Juventus, la seconda, invece, trova conferme sul prossimo Futuro del tecnico sulla panchina dell’Inter. “SportMediaset” ha annunciato un summit tra Agnelli, […] More

Inter - la Champions non determina il futuro di Spalletti : Il futuro di Luciano Spalletti all 'Inter non è strettamente collegato alla qualificazione alla prossima Champions League. Lo spiega Sky Sport , che aggiunge come la decisione sul prossimo allenatore dei nerazzurri verrà presa a prescindere dall'esito della corsa alla massima competizione europea per club. Una volta ottenuta la ...

Il summit Agnelli-Allegri sarebbe l'ago della bilancia per il futuro di Conte e dell'Inter : Dopo l'eliminazione della Juventus ai quarti di Champions League, ad opera dell'Ajax, il presidente Andrea Agnelli ha confermato la volontà di continuare il sodalizio con Massimiliano Allegri, ma per programmare la prossima stagione e per ufficializzare la prosecuzione del matrimonio occorre un incontro chiarificatore. Il summit tra la dirigenza e il tecnico appare sempre più imminente, ma per un motivo o per un altro sta slittando di settimana ...

Conte - Inter ora favorita : per suo futuro restano cinque opzioni : Qual è il futuro di Antonio Conte? Dopo l'Intervista alla Gazzetta dello Sport per l'ex c.t. azzurro restano aperte cinque piste principali, chiusa quella Roma,: due italiane, tre estere. L'Inter è ...

Casillas dimesso dall'ospedale : 'Futuro? Non mi Interessa - ora riposo' : TORINO - Buone notizie per Iker Casillas . Il portiere spagnolo, ricoverato lo scorso mercoledì in seguito ad un attacco miocardico patito in allenamento, è stato dimesso dall'ospedale CUF di Oporto. ...