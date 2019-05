Il comandante della Sea Watch | Salvate vite umane | rifarei tutto

Migranti - Sea Watch : il comandante della nave verrà ascoltato oggi dalla Procura di Agrigento : Arturo Centore, il comandante della nave Sea Watch 3, verrà ascoltato oggi dalla Procura di Agrigento. Le indagini, che lo vedono iscritto al registro degli indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, non prevedono violazioni della direttiva di Matteo Salvini, che impone l'obbedienza agli ordini provenienti da navi militari.Continua a leggere

Arturo Centore - il comandante della Sea Watch : "Non siamo scafisti - siamo volontari" : Un passato nella Guardia Costiera, poi l'impegno sulle grandi navi della Grimaldi lines e la scelta di guidare l'equipaggio dell'organizzazione non governativa

Chi è Giuseppe Zafarana - il nuovo comandante della Guardia di Finanza : Via libera del Cdm a Giuseppe Zafarana per la guida della Guardia di Finanza. L'accordo siglato tra M5s e Lega è stato raggiunto nei giorni scorsi. Il generale di Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana, nuovo comandante generale della Guardia di finanza, è nato a Piacenza il 2 maggio 1963 e ha iniziato la carriera militare nel 1981 frequentando l'Accademia. Ha ricoperto numerosi incarichi operativi e di staff in Veneto, Calabria, Sicilia e Lazio: in ...

CdM : Zafarana comandante della Finanza : 22.10 E' il generale di corpo d'armata Zafarana il nuovo comandante generale della Guardia di Finanza: nominato al termine del Consiglio dei ministri. Voci della vigilia confermate,preferendo l'attuale comandante interregionale dell'Italia centrale,appoggiato dal sottosegretario leghista alla presidenza del consiglio Giorgetti e da una parte dei 5S, al n.2 delle Fiamme Gialle gen. Valente, candidato del ministro dell'Economia Tria. Zafarana, ...

Sea Watch - indagato il comandante - convalidato il sequestro della nave : La Procura di Agrigento ha iscritto sul registro degli indagati, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il comandante della nave Sea Watch 3: Arturo Centore. Il provvedimento è stato notificato dalla Guardia di finanza nel momento del sequestro probatorio della nave della Ong. Il pm Cecilia Baravelli ha anche convalidato il ...

Sea Watch - Salvini : “Se il comandante della nave è indagato allora il cattivo non sono io” : Matteo Salvini, intervistato a Coffee Break su La7, è tornato a parlare del caso Sea Watch 3, il cui comandante risulta iscritto sul registro degli indagati: "allora non era Salvini cattivo con le ong, questo conferma quello che sostengo da mesi: le ong aiutano gli scafisti".Continua a leggere

Migranti - comandante della Sea Watch indagato per favoreggiamento : Migranti, comandante della Sea Watch indagato per favoreggiamento Arturo Centore è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Agrigento. La nave da Lampedusa si sposta a Licata. L'imbarcazione, da cui sono sbarcati 47 Migranti, è stata sequestrata ieri sera Parole chiave: ...

Migranti : indagato per favoreggiamento il comandante della Sea Watch : La procura della Repubblica di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il comandante della nave 'Sea Watch 3', Arturo Centore. Il provvedimento è stato notificato dalla Guardia di finanza, contestualmente alla notifica del sequestro probatorio. Centore, che ha nominato come difensori gli avvocati Leonardo Marino e Alessandro Gamberini, è il primo ...

Reggio Calabria : la città senza comandante della Polizia Municipale. Imbalzano : 'ci ritroviamo di nuovo al punto di partenza' [FOTO e ... : ... dunque con se stessa, peraltro non riconoscendo a quest'ultimo soprattutto le tutele economiche necessarie per l'assolvimento di compiti complessi in una città che gli ultimi fatti di cronaca ci ...

Robert Triozzi - ex comandante vvf all'Onu : "I pompieri francesi sono stati bravi nell'incendio della cattedrale di Notre Dame" : "I vigili del fuoco di Parigi sono tra i migliori al mondo e stanno facendo un ottimo lavoro". Robert Triozzi, ex comandante dei vigili del fuoco dell'Onu, difende con decisione i colleghi francesi mentre vengono domate le fiamme dentro la cattedrale di Notre Dame. "La struttura è salva", si affrettano a dire i vigili del fuoco francesi più ottimisti, "il peggio è passato ma la battaglia non è vinta completamente", ...

Licenziato il comandante della Polizia Municipale di Pozzallo : Licenziato dal sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, per giusta causa il Comandante della Polizia Municipale. Proveniva dal Comune di Pachino