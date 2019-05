ilpost

(Di martedì 21 maggio 2019) Il giocatore dell’ArsenalnondiLeague contro il Chelsea, che si terrà mercoledì 29 maggio allo stadio Olimpico di Baku, in Azerbaijan.è armeno e la decisione è stata presa dall’Arsenal per ragioni

ilposticino : Il calciatore dell’Arsenal Henrikh Mkhitaryan non parteciperà alla finale di Europa League per ragioni di sicurezza - ilpost : Il calciatore dell’Arsenal Henrikh Mkhitaryan non parteciperà alla finale di Europa League per ragioni di sicurezza - pongibonzi : RT @Barlafus2: #Uefa...rendiamoci conto in che mani siamo... Finale di EL a Baku: pochissimi voli, 6000 biglietti per squadra per uno stadi… -